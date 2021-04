Hareide skælder ud: Det er forkasteligt

Åge Hareide er langt fra imponeret af Real Madrid-præsidenten Florentino Perez. Det siger den tidligere danske landstræner til VG.

Florentino Perez spillede en hovedrolle i tilblivelsen af den såkaldte Super League, som Real Madrid og 11 andre af verdens største klubber ville deltage i.

Her blev Real Madrid-bossen også valgt som ligaens formand, mens bestyrelsen også bestod Andrea Agnelli fra Juventus samt amerikanske Joel Glazer, John W. Henry og Stan Kroenke, der ejer henholdsvis Manchester United, Liverpool og Arsenal.

Perez havde nogle hektiske dage, mens Super League stadig levede. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Og af dem er Åge Hareide mest af alt skuffet over Florentino Perez.

- Jeg synes, det er så forkasteligt, som det kan være. Det kommer fra en spanier, der har fået Real Madrid ind med modermælken. Når jeg ved, at der er amerikanere og kinesere, som ejer nogle af de andre klubber, så kan jeg på en måde forstå det. Men når det kommer fra nogen, der er vokset op med stolte fodboldtraditioner, tænker jeg, at grådighed har overtaget.

- Så har du mistet den ægte følelse af, hvad fodbold handler om: at vinde kampe, få nok point, være de bedste i ligaen, være den bedste i Europa. Alt det der forsvinder. Jeg kan forstå, at amerikanerne og kineserne ikke tænker sådan. De tænker penge. De har intet at gøre med fodbold, men spanierne har, siger Åge Hariede til norske VG.

Super League-projektet døde imidlertid hurtigt, og størstedelen af klubberne har siden trukket sig, omend nogle stadig holder fast i projektet.

Dermed er Champions League fortsat den største turnering for klubhold, og her har UEFA lavet en strukturændring. Det er Åge Hareide imidlertid heller ikke fan af.

- Jeg synes, ​​UEFA laver planer, der gør det sværere og sværere for de små nationer at komme ind i et slutspil, der giver en hel del penge. Det er sandsynligvis også meningen, at disse penge skal gå til dem med allerede store tegnebøger. Det er en skam, siger Hareide.

I Italien vil fremtidige udbrydere ryge ud af Serie A - læs mere her