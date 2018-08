Hele verden griner: Klub hyrer dobbeltgænger for stjernen

Andrés Iniesta har fået en dobbeltgænger i japansk fodbold, men det kan være en smule svært at se, at de to mænd ligner hinanden

Når du vågner om morgenen og kigger dig selv i spejlet, hvad ser du så?

Den spanske verdensstjerne Andrés Iniesta ser, tilsyneladende, en asiatisk mand, der overhovedet ikke ligner ham.

Det er i hvert fald, hvad FC Tokyo lader til at tro. Søndag spiller de mod Vissel Kobe, som Andrés Iniesta skiftede til forud for denne sæson. Problemet er bare, at Iniesta ikke ser ud til at blive en del af søndagens kamp på Ajinomoto Stadion.

- Iniesta er taget en hurtig tur tilbage til Spanien for at hente sin familie og få dem med til Japan. Han er kun væk i nogle få dage, og så er han klar til kamp igen, fortæller Vissel Kobes direktør, Masayuki Mori, til ESPN FC.

Kampen på banen bliver måske det lettere for FC Tokyo uden en Andrés Iniesta som modstander, men der er alligevel et stort problem ved den tidligere verdensmesters fravær. Det er nemlig første gang i tre år, at FC Tokyo har solgt alle 50.000 billetter, og folket er kommet for at se Iniesta!

Husker du Ronaldos komiske buste? Nu tager verdensstjernen revanche

Så er gode råd dyre. Men FC Tokyo har fundet en .... utraditionel løsning.

De har hyret en Andrés Iniesta imitator, skriver ESPN.



Og det giver da på sin vis meget god mening, lige indtil du ser manden, der har fået rollen.

Der er nemlig lige den detalje, at han overhovedet ikke ligner Iniesta. Du kan måske til nøds, hvis du render rundt med en bygningsfejl på begge øjne og et syn så dårligt, at en muldvarp ville have ondt af dig, se en lille sammenhæng mellem de to mænds udseende. Men så skal du også virkelig anstrenge dig!

Der er selvfølgelig det åbenlyse 'problem,' at Andrés Iniesta ikke er asiat. Uden at vi skal forklejne den spanske verdensstjernes hårpragt, er det også som om, at der er lidt mere hår at give af på dobbeltgængerens hovede. Skægstubbene sidder dog så godt som lige i skabet.



Manden, der har fået rollen, hedder Iam Noda, og han ser ret godt tilfreds med situationen. Vi må håbe at FC Tokyos fans bliver mindst lige så tilfredse og lader sig overbevise lige så let som den person, der har ansat Noda - i det mindste kan de se frem til at se én rigtig verdensmester i aktion på banen, da tyske Lukas Podokski også tørner ud for Vissel Kobe.

Internettet er i hvert fald meget tilfredse - om ikke andet med det grin, de får sig over den tvivlsomme sammenligning mellem de to mænd.

Why did you post two pics of Iniesta? Where's the impersonator? — Andre (@Dre_LilMountain) 3. august 2018

- Hvorfor er der to billeder af Iniesta? Hvor er imitatoren?

It’s like looking in a mirror — Paul Taylor (@ptoafc83) 3. august 2018

- Det er som at se ind i et spejl

If this guy looks like Iniesta so let Juve know that if Ronaldo misses a game they can call me !!! — Abdulellah Altaweel (@abdulelah14) 4. august 2018

- Hvis den her fyr ligner Iniesta, kan I så lade Juventus vide, at hvis Ronaldo misser en kamp, så kan de ringe til mig!

At least tell us which is the real one? — Karl English (@bigkarlos83) 3. august 2018

Synes du, at de to mænd ligner hinanden?

- I kan vel i det mindste fortælle os, hvem der er den rigtige?

Interaktivt element

Se også: Slår Ronaldos rædsel: Denne Maradona-statue får folk til at sprutte af grin