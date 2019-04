Helt bizart: Fodboldspiller faker kidnapning

En kamp i den tredjebedste sicilianske liga, hvilket er niendebedste række i Italien, tog i lørdags en helt uventet drejning. For de fleste i hvert fald.

For bedst som den 55-årige veteranspiller Ignazio Barbagallo var blevet skiftet på banen til sin sidste optræden for Citta Di Viagrande, lagde en helikopter an til landing på banen - som du kan se i videoen over artiklen.

Spillerne fra Citta Di Viagrande og fra modstanderholdet, Nebrodi, flygtede i ly bag udskiftningsboksene, da trykket fra helikopterens rotorblade fik støvet på banen til at rejse sig.

Ud hoppede bevæbnede mænd, der fandt Barbagallo, slæbte ham med i helikopteren og fløj af sted igen. En kidnapning med andre ord.

Det var dog bare fis og ballade iscenesat af Ignazio Barbagallo selv. Han er i Catania-området kendt netop for sine løjer - hvilke man i stor stil kan finde på internettet - og der var derfor heller ingen spillere, der umiddelbart gik i panik, da hændelsen indtraf. Måske også fordi en medsammensvoren holdt et skilt op med teksten 'Servicio eliminazione giocatori finiti', der betyder noget i retning af 'Bortskaffelse af pensionerede spillere'.

En fin happening, der dog fik et efterspil for Barbagallo og Citta Di Viagrande.

For klubben fik en bøde på 200 euro (ca. 1500 kroner) og har fået spilleforbud frem til 31. maj for at 'have tilladt en helikopter at lande på banen og dermed kompromitteret sikkerheden for de tilstedeværende'.

Desuden har Ignazio Barbagallo fået en personlig karantæne frem til 30. juni for at have forladt banen uden dommerens tilladelse og desuden at have foranlediget, at en helikopter landede på banen, hvilket fik dommeren til at suspendere kampen.

Den del af straffen tager Barbagallo nok i stiv arm ...

