Helt pip: United-stjerne dræber fugl for åben skærm

Et gigantisk suk lød fra publikum, da Manchester Uniteds Darmian tog livet af en uskyldig fugl midt under en træningskamp. Se hele det vanvittige klip af situationen nedenunder

Efter sigende skulle storklubben Manchester Uniteds træningskamp mod amerikanske San Jose Earthquakes ikke have været den mest sindsoprivende.

Opgøret, der da også endte 0-0, blev spillet på et halvtomt Avaya Stadium, hvor Earthquakes til hverdag huserer i den bedste amerikanske liga, MLS.

Hvad kampen manglede af drama på scoringstavlen, fik den til gengæld andetsteds på banen, da englændernes italianske back Mattheo Darmian fik sig en noget uheldig hovedrolle.

Her lykkedes det nemlig den 28-årige spiller at tage livet af en stakkels fugl, der havde forvildet sig ind på banen - til stor forbløffelse for de fremmødte, der rystede så til.

SMAK sagde det da også, og da Earthquakes angriber Danny Hoesen forsøgte at genoplive fuglen kort tid efter uheldet, var det allerede for sent.

I stedet smed holdkammeraten Florian Jungwirth sin trøje, hvori han bragte den døde fugl til sidelinjen.

Her blev den placeret i en spand.

Du kan se hele episoden i videoen øverst i artiklen.

Det er ikke første gang at en stakkels pipfugl, har måtte lide en trist skæbne i sportens verden. Således fik en tur på golfbanen en næsten urealistisk afslutning for amerikanske Todd Patrick Shannon i 2017. Her var det dog en and, der fik smerten at føle...

Se det vanvittige golfslag her. (Video: ViralHog)

