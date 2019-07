Helt skørt! Messis søn tager internettet med storm

Selvom Lionel Messi af mange betragtes som verdens bedste fodboldspiller er det ikke altid, at den argentiske verdensstjerne har samme opbakning hjemmefra.

Messis tre-årige søn er nemlig lidt af en laban, når det kommer til faderens fodboldkarriere. Tidligere på året kom det frem, at han gerne jubler ved Real Madrid-mål, selvom far Lionel spiller for ærkerivalerne Barcelona.

- Mateo kan godt lide alle trøjer fra alle hold, og han går med dem, har Messi forklaret overfor argentinske TyC Sports og peget på især én situation:



- Sidste gang, da vi spillede PlayStation, sagde han til mig 'Jeg vælger Liverpool. Dem der slog dig'. Han forstår en smule, men han forstår det ikke endnu. Det er ligesom, da vi tabte til Valencia, og han drillede os - eller når han ser fjernsyn og jubler ved Real Madrids mål for at irritere Thiago (Messis anden søn, red.)

Nu er tre-årige Mateo så på spil igen. Eller rettere var på spil. For under Argentinas Copa America-semifinale mod ærkefjenden Brasilien var der ikke opbakning til farmand.

Mens resten af familien helt forståeligt sad i Argentina-trøjer på tribunen, havde Mateo valgt en Brasilien-trøje. Der kan man da tale om trodsalder.

Lionel Messi’s son Mateo Messi during his father’s match against Brazil. pic.twitter.com/vcViQC70Yx — Transfer News (@PurelyFootball) July 6, 2019

Argentina endte med at tabe opgøret 0-2 og gik dermed glip af finalen, som Brasilien endte med at vinde over Peru.

Alt imens spillede Messi og Argentina om tredjepladsen mod Chile, og det endte med et yderst sjældent rødt kort til superstjernen, der efterfølgende rasede mod det sydamerikanske fodboldforbund med beskyldninger om korruption.

På trods af det røde kort vandt Argentina opgøret 2-1 og sikrede sig bronzemedaljerne.

