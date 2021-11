Helten Cornelius afbryder bryllup

Landsholdsangriberen afbrød kortvarigt et bryllup ved at score det afgørende mål for Trabzonspor

Festlighederne blev kortvarigt afbrudt af endnu en glædelig begivenhed - i hvert fald for Trabzonspor-fans.

Lørdag blev Andreas Cornelius matchvinder for klubben i det 96. minut i storkampen mod Besiktas i den tyrkiske liga, da han scorede til slutresultatet 2-1.

Samtidig var et par ved at blive viet til et bryllup, hvor der tydeligvis var masser af fans til stede, der pludselig begyndte at juble.

Det skriver Futbol Arena og Copa 90, der har lagt en video op af episoden.

Lad os håbe, at målet kun gjorde festen endnu bedre for bruden, brudgommen og gæsterne til brylluppet.

Vilde uger

Trods rollen som helt og matchvinder var formentlig Cornelius endnu gladere lidt over to uger tidligere.

22. oktober blev han far for første gang, da hans kæreste fødte deres søn på Rigshospitalet, skriver Cornelius' agent Per Steffensen på Facebook.

Angriberen var med til fødslen, inden han dagen efter blev hentet i Roskilde Lufthavn i klubpræsidentens privatfly og fløjet til tyrkiske Izmir. Her mødte Trabzonspor Göztepe, hvor Cornelius ankom til kampen med politieskorte ifølge Per Steffensen.

Cornelius har scoret fem mål i 13 kampe for den tyrkiske klub. Foto: Ritzau Scanpix

Cornelius var med til at vinde 1-0. To timer efter kampen var han igen i privatflyet og vendte tilbage til Danmark og sin familie.

Trabzonspor og den 28-årige dansker fører den tyrkiske liga med syv point ned til forfølgeren Hatayspor. Han er udtaget til Danmarks landskampe mod Færøerne fredag og Skotland mandag.

