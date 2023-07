Henter endnu en af Messis Barcelona-venner

Den mangeårige Barcelona-back Jordi Alba skifter til Inter Miami og bliver igen holdkammerat med Lionel Messi.

Det oplyser Inter Miamis klubpræsident Jorge Mas ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Han har allerede underskrevet sin kontrakt og vil ankomme i løbet af de næste par dage. Tata (træner Gerardo Martino, red.) regner med ham, siger Jorge Mas til TyC Sports.

Dermed bliver 34-årige Jordi Alba den tredje tidligere Barcelona-spiller, der skifter til MLS-klubben.

Ud over Lionel Messi er midtbanespilleren Sergio Busquets også skiftet til Inter Miami. De spillede alle tre sammen i Barcelona.

Jordi Alba er noteret for 459 kampe for Barcelona. Han nåede at score 27 mål og lave 99 assister. Denne sommer udløb Jordi Albas kontrakt hos catalonierne.

Den rutinerede spanske back vandt Champions League med Barcelona i 2015, og det er også blevet til seks spanske mesterskaber, fem pokaltitler, fire spanske Super Cup-titler samt en klub-VM-titel.

Ifølge Jorge Mas er Inter Miami også ude efter den tidligere Barcelona-angriber Luis Suarez, der spiller for Gremio i Brasilien.

Præsidenten bekræfter, at klubben er interesseret i Suarez, men at uruguayaneren lige nu er Gremio-spiller.

- Jeg ved ikke, om Luis Suarez kan forlade Gremio. Men hvis han gør, så kan vi frit snakke med ham og bringe ham til Inter Miami. Det er en mulighed, siger Jorge Mas.

Han oplyser også, at Inter Miami henter den paraguayanske midtbanespiller Diego Gomez fra Libertad.

36-årige Messi blev for et par dage siden officielt præsenteret i Inter Miami, og den argentinske angriber forventes at få debut natten til lørdag dansk tid i en Liga Cup-kamp mod mexicanske Cruz Azul.