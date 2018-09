Her afslører hustru sin fodbold-stjerne: Filmet i sauna med anden kvinde

Hvis du skal i sauna med en anden kvinde end din hustru, så husk at lås døren.

Det tip glemte den russiske landsholdsspiller Denis Glushakov da hustruen, Daria, forstyrrede ham og en såkaldt barndomsveninde midt i den lunefulde seance. Det skriver mirror, som også har oversat det russiske.

Daria optog hele episoden på sin smartphone, og videoen går nu viralt i det meste af verden.

- Her er han - nøgen i saunaen - sammen med sin luder, udbryder Daria, idet Glushakov kommer til syne i sauna-døråbningen - kun iført et hvidt håndklæde omkring livet.

- Er du syg?, spørger han og peger på sin tinding, som om det er hende, den er gal med.

- Jeg sagde det jo! Her er Spartak-anføreren natten før kampen, råber hun anklagende, hvortil han svarer:

- Og hvad så?, idet han træder ud af saunaen og mest af alt ligner en, som ønsker sig et helt andet sted hen.

- Før kampen!, skriger hun.

- Hvilken kamp mener du?, spørger han i håbet om, at hendes tanker bliver ledt på afveje.

- En almindelig kamp. Sammen med en luder. Og så kommer hustruen og tager ham på fersk gerning, tordner hun. Men Glushakov giver dog ikke op så let.

- Sig mig, Hvilken kamp?, spørger han igen, idet han re-entrerer saunaen og lukker døren efter sig.

- Jeg ved, hvad jeg vil gøre. Åbn døren!, råber hun og tager i dørhåndtaget, som dog holdes fast af en stædig Glushakov på den anden side.

- Du skal! Du skal! Her er han. Åbn døren, fortsætter hun og trækker så hårdt, at han til sidst må give efter.

- Her er hans luder! Her er hun. Og ham, afslutter den rasende hustru, idet filmen slutter.

Se den komiske video øverst i artiklen.

Ord mod ord

Efter episoden blev Glushakov forholdt påstandene omkring kvindens erhverv, som han dog afviser.

Igennem sin advokat fortæller han, at kvinden er en barndomsveninde ved navn Kristina, og at han og Daria ikke var sammen, da episoden indtraf. Han oplyser desuden, at Daria var ham utro.

- Hun vil ikke have historien om, at hun var ham utro, frem i lyset, imens skilsmissen står på. Det er klart, at hun gjorde dette med vilje. Det er gavnligt for hende at vende situationen om, lød det fra advokaten.

Til det russiske medie life.ru benægtede Daria dog dette og tilføjede, at Glushakov for at dække over sin egen utroskab sagde, som han gjorde.

- Jeg ved ikke, hvem der har lagt videoen ud, men desværre har Denis' utroskab været en offentligt kendt hemmelighed for alle på holdet, fortalte hun.

'Parret' har tilsammen to døtre.

Se også: Tidligere DBU-chef: Jeg ville smide Simon Kjær af landsholdet

Afstemning overrasker: Sådan stemte Ronaldo og Messi