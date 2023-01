Her bor Ronaldo i Saudi-Arabien

Indtil superstjernen Cristiano Ronaldo har fundet en fast bopæl i Saudi-Arabien, bor han i en to etagers stor 'Kingdom Suite' på et af landets mest luksuriøse hoteller

Med en årsløn på cirka 1,4 milliarder kroner har Cristiano Ronaldo råd til lidt af hvert.

Også dyre hotelværelser. Eller rettere sagt: Dyre hoteletager.

Daily Mail skriver således, at Ronaldo og hans familie i øjeblikket bor på hotellet Four Seasons Hotel i den saudiske hovedstad Riyadh.

Her er de chekket ind på hotellets 'Kingdom Suite', der strækker sig over to etager.

Cristiano Ronaldo og familien lever godt i Saudi-Arabien. Foto: Yasser Bakhsh/Getty Images

Det er i den 300 meter høje skyskraber Kingdom Centre, at Ronaldo og hans familie er tjekket ind. Foto: Johannes Sadek/Ritzau Scanpix

Luksus på luksus

Suiten har et areal på hele 330 kvadratmeter og er at finde på 48. og 50. etape af det i alt 99 etager høje Kingdom Centre-tårn.

Skyskraberen er over 300 meter høj og ligger kun cirka syv kilometer fra Ronaldos klub Al Nassrs stadion, Mrsool Park.

Kingdom suiten skal bookes privat, og prisen er ikke tilgængelig online.

Den lidt mindre 'Presidential Suite' kan dog bookes online til den nette sum af 3300 pund pr. nat, svarende til lidt under 30.000 kroner.

Annonce:

Her kan du se billederne af Ronaldos luksus-suite i Saudi-Arabiens hovedstad.

Der er masser af plads at boltre sig på i Kingdom Suiten. Foto: Four Seasons Hotel

Og selvfølgelig et tv i det overdådige soveværelse. Foto: Four Seasons Hotel

Der er brug for et stort spisebord, når Ronaldos fire børn også skal spise med. Foto: Four Seasons Hotel