Her scorer de kassen på coronavirus

Flere end nogensinde ser i disse dage hviderussisk topfodbold.

For mens al fodbold i det meste af verden er sat på pause, blev den bedste række i Hviderusland for nylig sat i gang.

Det har fået tv-selskaber i diverse fodboldhungrende lande til at kigge mod Vysheyshaya Liga, som rækken hedder.

Således har Hvideruslands fodboldforbund på det seneste solgt rettigheder til at vise kampe fra ligaen på tv i ti forskellige lande, heriblandt Rusland, Israel og Indien.

Det skriver Reuters.

- Det er en situation uden fortilfælde, siger Alexander Aleinik, talsmand for fodboldforbundet.

Det tiltrak sig en del opmærksomhed, da den hviderussiske liga i sidste uge blev sparket i gang. Landet tager generelt meget let på udbruddet af coronavirus, som 94 hviderussere indtil videre er konstateret smittet med.

- Hvorfor skulle vi ikke spille? Har vi undtagelsestilstand i landet? Det her er ikke en alvorlig situation, og derfor har vi besluttet at starte ligaen som planlagt, sagde præsidenten for Det Hviderussiske Fodboldforbund, Vladimir Bazanov, i sidste uge.

Præsident Aleksandr Lukasjenko, der har siddet på magten i landet siden 1994, har flere gange nedtonet situationens alvor.

- Det er bedre at dø stående end at leve på sine knæ, sagde han for nylig i forbindelse med en ishockeykamp, han selv deltog i.

- Der er ikke noget virus her (i hallen, red.). Jeg kan ikke se det.

Bate Borisov er med sine hyppige deltagelser i Europa League og Champions League for mange nok det mest velkendte hold fra den hviderussiske liga, der ikke får megen opmærksomhed uden for landets grænser.

I 2010 slog FC København Bate Borisov ud på sin vej til Champions League-gruppespillet.

