Historien går verden rundt: Springer ud som homoseksuel

Den 21-årige australske fodboldspiller Josh Cavallo, der til daglig spiller i den australske liga for Adelaide United, er sprunget ud som homoseksuel.

I en video, der er blevet lagt på klubbens hjemmeside, fortæller Cavallo for første gang åbent om sin seksualitet.

- Jeg er fodboldspiller, og jeg er homoseksuel. Da jeg voksede op, havde jeg altid et behov for skjule mig selv. Jeg skammede mig, fordi jeg ikke troede, jeg kunne lave det, jeg elskede, og være homoseksuel, siger den 21-årige fodboldspiller.

Josh Cavallo er dermed en af de få aktive homoseksuelle professionelle fodboldspiller i verden.

- Jeg er træt af at prøve på at gøre mit bedste samtidig med at skulle leve et dobbeltliv. Det er udmattende. Det er noget, som jeg ikke ønsker, nogen som helst skal opleve, siger Cavallo og fortsætter:

- Jeg troede, at folk ville behandle med anderledes, hvis de fandt ud af det. Jeg var bange for, at de ville sige grimme ting eller gøre grin med mig, men det har ikke være tilfældet.

Reaktionen har nemlig været positiv, efter at Cavallo, der blev kåret sæsons 'Rising Star' i sidste sæson A-League, har valgt at stå frem.

- At springe ud foran min familie, mine holdkammerater og mine træner har været fantastisk. Støtten, jeg har fået, har været massiv, fortæller Josh Cavallo.

