Historiens bedste indkøb: To danskere hyldet

Ligesom i Danmark er fodbolden sat på pause i USA, hvor der altså ikke bliver spillet kampe i den bedste fodboldliga MLS.

I stedet har MLS's hjemmeside brugt lejligheden til at se tilbage på ligaens historie, og her har de lavet en liste over de bedste transfers i ligaens levetid. Og på den liste er der flere danskere og tidligere Superliga-spillere.

Den første dansker på listen er Miklos Molnar, der nåede 18 landskampe for Danmark. Han kom til Kansas City Wizards i januar 2000, og nåede at score hele 12 mål på 17 kampe for Wizards, der endte med at vinde mesterskabet i den sæson. Efterfølgende lagde han støvlerne på hylden.

Også Ronnie Ekelund er på listen. Den tidligere Brøndby- og Barcelona-spiller tilbragte hele fire år hos San Jose Earthquakes, hvor han var med til at vinde to mesterskaber.

På listen er også et par spillere, der ikke fik succes i Superligaen. Den tidligere FC København-angriber Fanendo Adi og den tidligere FC Midtjylland-spiller Daniel Royer er begge på listen. De nåede begge kun én sæson i Superligaen, før de drog til MLS.

Listen prydes også af et par helt store stjerner som Hristo Stoichkov, Zlatan Ibrahimovic, David Villa, Carlos Valderrama, Thierry Henry og David Beckham, der havde et succesfuldt stop i MLS i deres karrieres efterår.

