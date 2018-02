Historiens største fejltagelse: Takkede nej til Neymar for 80 mio.

Han skiftede i sommer i verdenshistoriens største handel mellem to fodboldklubber, da Paris Saint Germain indløste Neymars frikøbsklausul i Barcelona og hentede ham til den franske hovedstad for 1,65 milliarder kroner.

Neymar udtrykte selv ønske om at skifte og nye udfordringer, efter han i sine fire sæsoner i det spanske udviklede sig til en sand verdensstjerne, som vel i disse tider kun overgås af Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Men historien om Neymars forrygende udvikling, der har gjort ham til en af klodens allerbedste fodboldspillere, kunne snildt være blevet fortalt helt anderledes, hvis den russiske klub Lokomotiv Moskva i sin tid havde slået til, da de fik muligheden for at købe en meget ung og uprøvet udgave af den brasilianske troldmand.

Overfor den russiske avis Sport Express, gengivet i flere internationale medier, fortæller klubbens tidligere præsident historien om det kiksede Neymar-indkøb.

I 2008 spillede Lokomotivs ungdomshold mod Neymar ved Mediterranean Cup, hvor den dengang blot 16-årige brasilianer imponerede russerne. Interessen kom så vidt til, at russerne blev præsenteret for et købsbeløb, som man dog takkede nej til. Det fortæller Nikolai Naumov.

Foto: AP

- Vi overvejede, om det var det værd at købe Neymar. Vi ville egentlig gerne have ham, men der var flere tvivlsspørgsmål. Først og fremmest var han for ung, og for det andet var det ikke sikkert, at han ville have vænnet sig til livet i Rusland. Han var så skrøbelig - en lille fyr. Derfor besluttede vi ikke at købe ham.

- Vores spejdere anerkendte hans talent, men vi takkede nej til at købe ham. De ønskede så mange penge for ham, og den risiko ville vi ikke løbe. En ung dreng fra Brasilien, selvom han potentielt kunne blive mange penge værd, var et sats.

- Jeg kan ikke huske den eksakte købspris, men det var i nærheden af 10 millioner pund (ca 80 mio danske kroner). Man skal forstå; At give så mange penge for en ung knægt fra et andet kontinent, der bliver man nødt til at agere meget forsigtigt, fortæller Naumov.

Eks-præsidenten foretrak derfor dengang at satse på talenterne fra klubbens eget akademi, hvor man især så en stor stjerne i den unge russer Alan Gatagov, som de vurderede til at være bedre end Neymar.

Gatagov er i dag ledig på transfermarkedet, efter han senest han spillet fodbold for estiske Levadia...

Imens stråler Neymar stort på stjernehimlen, og Naumov ærgrer sig nok over det missede skifte, selvom man aldrig kan vide, om talentet også have foldet sig helt ud på russiske breddegrader.

Naumov er ikke længere involveret i Lokomotiv. Det forstår man måske godt, når man hører om den missede Neymar-handel...

