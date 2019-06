Historisk triumf: Sikrer sig million-regn

Portugal vinder den første udgave af Nations League efter en finalesejr på 1-0 over Holland. Sejren indbringer Portugal små 79 millioner kroner.

Portugal vinder den første udgave af Nations League efter en finalesejr på 1-0 over Holland i Porto, hvor finalestævnet blev afviklet.

Målet blev scoret af Gonçalo Guedes efter assist fra Bernardo Silva, der efter kampen blev kåret til hele turneringens bedste spiller.

Sejren indbringer foruden æren, titlen og trofæet Portugal en pengepræmie på små 79 millioner kroner (10,5 millioner pund).

Holland får omkring 67,5 millioner kroner (9 millioner euro) for andenpladsen.

Men inden pengepræmierne kunne fordeles, var vi ude i 90 minutters fodbold i blandet tempo med få målchancer og generelt et portugisisk hold med overtaget over et tamt hollandsk mandskab.

Selv om der var spækket med stjerner på både det hollandske og portugisiske mandskab, var der langt mellem stjerneøjeblikkene i spillet.

Foto: Ritzau Scanpix

Første halvleg var en tam affære, hvor ingen af holdene kom frem til de helt store chancer.

Den største tilfaldt Portugals Bruno Fernandes, der efter 12 minutters spil sendte et fint skud mod mål, men Jasper Cillessen i Hollands mål fandt en refleksredning frem og blokerede skuddet.

Generelt var Fernandes den mest synlige spiller i første halvleg, hvor midtbanespilleren med flere fine afslutninger forsøgte at finde målet.

Men Portugal skulle helt hen til det 60. spilleminut, før målet endelig kom.

Det hollandske forsvar kom ude af balance, efter at Matthijs de Ligt blev sat af langt oppe på banen, og det udnyttede Bernardo Silva ved at spille Gonçalo Guedes fri på flotteste vis.

Valencia-spilleren hamrede et skud af sted, som Cillessen fik hænderne på, men ikke nok til at holde på det hårde skud, der strøg i mål.

Scoringer satte lidt mere liv i løjerne, og Holland pressede hårdt på for en udligning.

Det var tæt på i flere omgange, men målet udeblev, og dermed kunne Portugal blive indgraveret som det første land på Nations League-trofæet.

Nations League blev etableret i forbindelse med den igangværende EM-kvalifikation som afløser for de mange testkampe.

Finalestævnet havde deltagelse af de fire gruppevindere fra Division A. De to andre hold var England og Schweiz, der tidligere søndag spillede om tredjepladsen.

Den snuppede englænderne efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

For tredjepladsen får England omkring 60 millioner kroner (8 millioner euro), mens Schweiz for fjerdepladsen indkasserer cirka 52,5 millioner kroner (7 millioner euro).

