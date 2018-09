Højst usædvanlig aktion afbryder topopgør

Der blev taget utraditionelle metoder i brug, da to schweiziske topklubber fik tilskuernes vrede at føle under storkamp

Der er ikke meget kærlighed at hente for esport i alpelandet Schweiz.

I hvert fald ikke blandt flere grupper af landets fodboldfans. Det demonstrerede de på både voldsom og kreativ vis under en protestaktion i weekedens storkamp mellem de forsvarende mestre fra Young Boys og de mangeårige Champions League-darlings Basel.

Her blev kampen nemlig afbrudt efter godt et kvarters spil af tilskuere fra begge holds fangrupper, der fik det til at regne med både playstation-controllere og tennisbolde på banen. Dommeren var nødt til at stoppe kampen midlertidigt i flere minutter for få ryddet banen, så den igen kunne bruges til at spille fodbold på.

Beskeden fra tilskuerne på stadion var ikke til at tage fejl af. Screendump: Youtube

Sæt på pause

Flere internationale medier som nyhedsbureauet AP og Eurogamer har rapporteret om hændelsen. Ifølge dem blev den planlagte aktion allerede indledt i kampens begyndelse, hvor spillerne blev mødt af flere store bannere på lægterne.

'Lorte esport', lød det eksempelvis på et af de kritiske bannere. Et andet havde blot et stort pauselogo med de velkendte to streger på.

Der har ellers været planer om, at Young Boys vil udvide forretningen og det sportslige set-up ved at oprette et esportshold, som Basel i øvrigt allerede har, men står det til klubbens fans, kommer det nok ikke til at ske lige foreløbigt.

Se de voldsomme reaktioner fra Young Boys-tilskuerne her

Esport er på det seneste blevet en enorm succes med flere millioner fans og høje premiepenge. For at udnytte de kommercielle muligheder er flere internationale storhold for længst hoppet med på vognen.

Især pengestærke klubber som Paris Saint-Germain, Manchester City og West Ham har egne esportshold, der konkurrerer i det virtuelle univers og fungerer som reklamesøjler for klubberne.

Herhjemme har både FCK og Brøndby også set ideen med esport. I begyndelsen af 2017 offentliggjorde fodboldklubben FC København, at man var gået ind i esports-eventyret med Counter-Strike-holdet North, og efterfølgende fulgte rivalerne fra Brøndby trop.

Brøndby har eksempelvis hyret tre talentfulde FIFA-spillere, som iført Brøndby-trøje skal ud og repræsentere klubben både nationalt og internationalt i FIFA-turneringer.

- Brøndby eSport er lanceret med fokus på fodbold og fællesskab, forklarede klubbens marketingchef, Thomas Skov Petersen, dengang til klubbens hjemmeside.

- Sammen har vi en masse gode oplevelser foran os for, både internationalt og i mindre målestok herhjemme i Brøndby, hvor vi vil lave både arrangementer og gode træningsfaciliteter, lød det videre fra Thomas Skov Petersen.

Storkampen fra den schweiziske liga mellem Young Boys og Basel endte i øvrigt hele 7-1 til mestrene, der med syv sejre i lige så mange forsøg suverænt indtager førstepladsen i tabellen.

