Hollansk legende-målmand afgået ved døden

Hollandsk fodbold har mistet en legende.

Torsdag blev det meldt ud, at målmandslegenden Jan Jongbloed afgik ved døden efter længere tids sygdom.

Jongbloed var en stor del af det hollandske landsholds storhedstid i 70'erne, hvor han stod imellem stængerne i begge VM-finaler, nationen var i, i 1974 og 1978.

Netop det landshold var legendarisk og anerkendt for deres 'totalfodbold' med legendariske Johan Cruyff i spidsen.

Træneren Rinus Michels foretræk målmanden, der dengang til tider spillede uden handsker, for at kunne spille sit positionsløse totalfodbold så effektivt som muligt, hvor Jongbloed var en vigtig del.

Jongbloed nåede dog aldrig at finde et verdensmesterskab. Begge finaler, han spillede i, tabte hollænderne til henholdsvis Vesttyskland og Argentina.

Her nåede han 24 landskampe.

På klubplan nåede han at spille hele 687 kampe i den bedste hollandske række, mens han i selvsamme række den dag i dag stadig er rekordholder for at være den ældste spiller, der nogensinde har trukket i spillertøjet i ligaen som 44-årig for Go Ahead Eagles.

Jan Jongbloed blev 82 år gammel.