Hoppe-la: Måltyv vil score kassen dansk sæd

Bayern-bomber Thomas Müller har sammen med sin hustru åbnet en hingstestation, hvor han med dansk millionindkøb kan score kassen på at bedække hopper

Det er altid godt at have flere heste at spille på.

Det ved den tyske fodboldstjerne Thomas Müller bedre end de fleste, for Bayern-bomberen har nemlig heste som en lidenskab, han deler med sin kone, dressurrytteren Lisa.

Sammen har de længe drevet hestestutteriet Gut Wettlkam, og nu gør de sig virkelig potente med at drive en decideret hingstestation, skriver flere tyske medier.

Det betyder, at parret fremover vil sælge hestesæd til andre avlere, og i 2021 bliver Gut Wettlkam officielt en EU-befrugtningsstation, fortæller Thomas Müller på Instagram.

'Lisa og jeg har taget det næste skridt i vores hesteliv. Gut Wettlkam ser frem til avlssæsonen 2021 med vores hingste'.

Hoppeejere kan foreløbig lade deres dyr befrugte med sæd fra de tre hingste, Four Roses, Bowmore og D'avie, og den sidste er såmænd af dansk herkomst. D'avie, der har været verdensmester i dressur, er således i august købt for et millionbeløb af den danske rigmand Andreas Helgstrand.

Thomas Müller oppebærer en særdeles fornuftig årsløn på den pæne side af 100 millioner kroner hos klubben med de mange pokaler i skabet, men han kan dog supplere med en sjat fra hestestalden.

Det vil således koste 12.000 for en omgang dyre dråber fra den danske hingst, og bliver der et føl ud af det, stiger prisen yderligere til op mod det dobbelte.

Er formen fornuftig, kan en god avlshingst bedække 100 hopper om året.

