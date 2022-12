Hov, Ronaldo: Dét sagde han i 2015

I 2015 sagde Ronaldo, at han ville afslutte karrieren på højeste niveau. Nu er Cristiano Ronaldo skiftet til Al Nassr FC i Saudi Arabien

Cristiano Ronaldo er skiftet til saudiske Al Nassr FC, og dermed er karrieren på højeste niveau fortid.

Og det er stik modsat den ambition, som Ronaldo selv gav udtryk for tilbage i 2015.

- Jeg vil færdiggøre karrieren på højeste niveau, sagde Ronaldo dengang i et interview med den britiske tv-vært Jonathan Ross.

- Jeg vil afslutte med værdighed, altså med en god klub. Ikke i USA, Qatar eller Dubai, for det er ikke godt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Cristiano Ronaldo har selvfølgelig fået nummer 7 i sin nye klub. Foto: Ritzau Scanpix

I det nu så berømte interview med Piers Morgan for halvanden måned siden sagde Ronaldo noget i samme stil:

- Jeg tror stadig, at jeg kan score rigtig mange mål, for jeg er stadig god nok til at hjælpe landsholdet og selv Manchester United, sagde han.

På Twitter florerer også en video, hvori Ronaldo tilbage i Real Madrid-tiden kalder den tidligere Barcelona-spiller Xavi for irrelevant, fordi han spillede i Qatar.

Annonce:

I interviewet bliver Ronaldo spurgt om sin holdning til, at Xavi kalder Lionel Messi for verdens bedste fodboldspiller.

- Hvorfor skulle jeg bekymre mig om, hvad Xavi siger?, svarer Ronaldo.

- Xavi spiller i Qatar. Eller gjorde, jeg ved det ikke. Han er ikke relevant. Hvad skal jeg sige?

Se videoen her:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?