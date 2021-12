Hovedrolle i vanvidskamp

Han rørte ikke bolden med hænderne en eneste gang, men alligevel blev Mame biram Diouf helten som målmand.

Hatayspor tørnede sammen med førstedivisionsklubben Eyupspor i fjerde runde af den tyrkiske pokalturnering.

Hatayspor dominerede det meste af kampen, men efter 93. minutters spil var stillingen 1-1, og favoritterne pressede kraftigt på for en afgørende scoring.

Det endte dog med, at Eyupspor fik en kontra, og Hatayspors målmand Abdullah Yigiter høstede en Eyupspor-spiller og fik direkte rødt kort.

Herefter blev det hele meget indviklet, så hold nu godt fast.

Hatayspor havde brugt fire af deres udskiftninger ad tre omgange og kunne derfor ikke sætte deres reserve-keeper på banen i første omgang.

Derfor blev Diouf nødt til at trække i målmandstrøje og handsker og stå de resterende minutter af den ordinære spilletid, før Hatayspor kunne skifte ud i pausen før den forlængede spilletid.

Artiklen fortsætter under billedet..

Hatayspor satte naturligvis deres reserve-keeper Yavuz Bugra Boyar ind til den forlængede spilletid, men da der var spillet 120 minutter begik han en kæmpe fejl og måtte trække i håndbremsen, hvilket kostede ham et rødt kort.

Mame Biram Diouf blev derfor igen nødt til at trække i målmandstøjet og forsøge at agere målmand under straffesparkskonkurrencen.

Den tidligere Premier League-angriber scorede selv på det første spark og skulle derefter forsøge at redde straffespark fra Eyupspor-spillerne.

Det lykkedes ikke for Diouf at redde et eneste spark, men qua at Eyupspor skød på stolpen og forbi målet, og Hatayspor kun brændte et enkelt spark af de første fem, endte det sensationelt med at Diouf og Hatayspor kunne tage sejren.

