Hun har givet op

Umiddelbart skulle man tænke, at Madeira er det helt rigtige sted for en butik, der forhandler Cristiano Ronaldos tøjmærke, CR7.

Superstjernen, som til daglig optræder for Manchester United, er med afstand den mest berømte person fra den portugisiske ferie, men trods de fordelagtige vilkår må Ronaldos søster, Elma Aveiro, nu dreje nøglen om til den tøjbutik, hun har drevet på øen de seneste 15 år.

Det skriver The Sun.

Aveiro har forklaret, at 'den vanskelige beslutning' er blevet truffet, fordi hun har for travlt med andre ting.

'Store projekter på vej. Da der ikke er nok tid til alting, og livet består af stadier, har jeg besluttet at slutte dette kapitel i mit liv efter 15 år. Det var ikke en let beslutning, fordi det var her, det begyndte', skriver hun blandt andet på Instagram.

Men måske står det ikke helt så godt til med familieforretningen som tidligere.

Således lukkede familiens restaurant på Madeira allerede sidste år, mens CR7-butikken i Algarve drejede nøglen om forrige år på grund af svigtende salg.

Også hovedbutikken i Lissabon måtte lukke, fordi alt for få kunder blot kom for at kigge uden at købe noget.

Trods butiksdøden er der dog ingen grund til at nære bekymring for Ronaldo-klanens pengepung.

Således er Christiano Ronaldo i gang med at åbne flere hoteller sammen med The Pestana Group, ligesom han har opkøbt en række ejendomme i Spanien og Portugal.

Oven i hatten har han også investeret i både fitness- og hårtransplantations-brancherne. I alt vurderes det, at Cristiano Ronaldo er god for 3,3 mia. kroner.

Fans af CR7-mærket behøver heller ikke fortvivle over de lukkede butikker, da mærket stadig sælges online.

United-stjernens fald: Nu gider Ronaldo ikke mere

--------- SPLIT ELEMENT ---------