Hustruen med melding: 'Han kommunikerer med os'

En ferie i Kroatien tog en forfærdelig drejning for Edwin van der Sar.

Fredag blev den 52-årige målmandslegende nemlig ramt af en hjerneblødning, og han blev derfor indlagt på intensiv afdeling, efter at han var blevet hentet i helikopter.

Van der Sars tidligere klub har løbende delt opdateringer fra den hollandske målmand på vegne af hans kone, Annemarie.

Tirsdag kom der en ny melding fra hustruen.

'Edwin er stadig på intensiv, men hans tilstand er stabil. Han er ikke i livsfare. Hver dag, når vi besøger ham, er han kommunikativ. Vi er nødt til at vente med tålmodighed for at se, hvordan situationen udarter sig.'

Den legendariske sidste skanse stoppede som administrerende direktør for lidt over en måned siden i Ajax.

- Jeg er nødt til at distancere mig selv, slappe af og gøre andre ting, var Edwin van der Sars begrundelse.

