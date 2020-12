Hva' Zlatan? Udskifter sig selv

Den svenske stjerneangriber erkender i et sjældent, svagt øjeblik, at netop afdøde Diego Maradona var et lille hak bedre end ham selv

Zlatan Ibrahimovic ville selvfølgelig helst have sat sig selv på samtlige pladser på sit drømmehold, joker han, da den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport beder ham om at udføre netop den øvelse.

Men så bliver han alvorlig og begynder at sortere i de mange store navne, han har spillet på hold med i sin lange klubkarriere i Sverige, Holland, Italien, Frankrig, England og Spanien.

Den første han sætter på holdet, er den italiensk-brasilianske back, Maxwell, som han spillede sammen med i Ajax, Inter, Barcelona og Paris Saint-Germain, og som også blev hans nære ven undervejs.

Elegante Zinedine Zidane skal fodre angriberne på Zlatan Ibrahimovic' drømmehold. Foto: AP/Frank Augstein

- På mål sætter jeg Gianluigi Buffon. Han er den bedste, og vi havde en fantastisk tid sammen i Juventus, fortæller den svenske angriber, der på den led har førstehåndskendskab til forsvarsspillernes kvalitet.

Derfor bliver Alessandro Nesta og Fabio Cannavaro valgt til midterforsvaret, og i forhold til den sidste følger en lille anekdote med.

Alessandro Nesta var i årtier en særdeles elegant og effektiv stopper, og han sluttede smukt i Milan. Foto: AP/Luca Bruno/Ritzau Scanpix

- Vi har grinet så meget sammen. En gang tog ham mig med på tur til Napoli på scooter. Han var gal, men jeg var mere gal, griner Zlatan Ibrahimovic, der i første omgang vælger Maicon som højre back, men så skifter ham ud med Cafu, da han finder ud af, at de valgte ikke behøver at være tidligere holdkammerater.

På midtbanen plukker han i kredsen af spillere, som han spillede sammen med i Juventus, Inter og Barcelona.

Pavel Nedved er nummer et. Han har mere end nogen gjort mig bedre til at tænke på banen. Når jeg kiggede på ham, forstod jeg, at det jeg gjorde. ikke var nok. Jeg måtte yde mere. Nedved var en arbejdshest før, under og efter træning, fortæller han, før han peger på Patrick Vieira og Xavi til at supplere tjekken.

Nu har han sagt det højt, Zlatan Ibrahimovic. Denne lille argentiner var en bedre fodboldspiller end svenskeren selv. Foto: AP/Franco Castano/Ritzau Scanpix

Forrest på midtbanen ligger franske Zinedine Zidane, der har fornøjelsen af at servicere et tomandsangreb med argentinske Diego Maradona og brasilianske Ronaldo.

– Offensiven er enkel med Zidane som offensiv midtbane. Når han betrådte banen gjorde han alle andre spillere til sine.

- Ronaldo, Il Fenomeno, er mit idol.

- Maradona, fordi han er den bedste nogensinde. Ja, han var sågar bedre end mig, erkender Zlatan Ibrahimovic i et svagt øjeblik.

Det skal vi næppe forvente at opleve igen.

