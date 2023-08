Hvad er det, han laver?

Argentinsk målmand fik alle til at måbe, da han pludselig havde noget i munden under straffesparkskonkurrence

Nahuel Guzman er en god målmand.

...og lidt af en tryllekunstner også.

Da hans klub, mexicanske Tigres (der retteligt hedder Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, men som vi bare kalder Tigres, da det andet er for omstændigt at skrive), besejrede canadiske Vancouver Whitecaps forleden i Leagues Cup, spillede han en uventet og finurlig hovedrolle i den afsluttende straffesparkskonkurrence.

Syv spillere fra de to klubber havde scoret, så stillingen var 4-3 til mexicanerne, og så kom Ranko Veselinovic hen for at sparke for canadierne.

Men han måtte lige vente lidt, da Nahuel Guzman pludselig tog sig til munden for i næste nu at trække noget snor ud af munden. Flere meter tråd endte med at komme ud mellem tænderne, som han behændigt lagde på jorden, mens kampens dommer, Lukasz Szpala, tildelte ham et gult kort.

Og så sparkede Veselinovic til højre. Guzman dykkede i samme retning og reddede sparket. Kort efter kunne Fernando Gorriarán så score Tigres' femte mål i konkurrencen og sikre sejren.

Nahuel Guzman trækker og trækker...Foto: Anne-Marie Sorvin/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Selvfølgelig er optrinnet blevet delt vidt og bredt, og selvfølgelig er der fortalere og modstandere.

Og hvad der er mere interessant: FIFA og IFAB (International Football Association Board) besluttede efter Emiliano Martínez' optrin i VM-finalen i december, at ændre i reglerne, så den slags ageren fra målmanden bør medføre udvisning.

- Målmanden bør ikke optræde på en måde, der distraherer den sparkende spiller på en uregelmæssig facon, eksempelvis ved at forsinke sparket eller røre stolper, overligger eller net, står der i reglementet.

Uanset hvad er det svært som dansker ikke at sammenligne med AGF's målmand Henry From, der i semifinalen ved OL i 1960 gjorde sig klar til et straffespark mod Ungarn. I forsøget på at distrahere modstanderens skytte placerede From sit tyggegummi på den ene stolpe, hvorefter han gættede rigtigt og reddede sparket.

Redningen var stærkt medvirkende til, at Danmark vandt kampen 2-0.