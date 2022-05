Hylder afdød superagent med kryptisk besked

Superagenten Mino Raiola døde lørdag efter længere tids sygdom, og det har fået et hav af superstjerner, som han repræsenterede, til tasterne for at sende en sidste hilsen til italieneren.

Én af de mange stjerner, Mino Raiola havde i folden, er den italienske målmand Gianluigi Donnarumma, der hylder Mino Raiola på Instagram.

- Jeg er så trist, at jeg ikke engang ved, om jeg kan få sagt alt det, jeg gerne vil. Jeg elsker dig og savner dig allerede, skriver Donnarumma ledsaget af et billede af ham og Mino Raiola, hvor agenten popper en flaske champagne.

Paris Saint-Germain-målmanden runder opslaget af med en lidt kryptisk melding.

- Jeg gav dig et løfte for længe siden. Du skal vide, at jeg har tænkt mig at holde det, lyder det fra Gianluigi Donnarumma.

Mino Raiola blev 54 år gammel.