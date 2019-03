Hysterisk fodboldspiller gik knytnæve-amok

En pokalsemifinale i den argentinske turnering Copa Federacion mellem St Jorge og 9 Julio de Berabevu fik et sindssygt højdepunkt, da Berabevu-spilleren Martin Costa begyndte at tæve løs på sine modstandere.

Kort inden var Costas holdkammerat Gianni Serafini blevet udvist for en svinsk tackling på en modspiller.

Mens kameraet fokuserede på den frustrerede Serafini, skete der noget i den anden ende af banen.

Kort efter langede dommeren nemlig endnu et rødt kort ud til Berabevu. Kameraet fangede ikke den første del af episoden, men panorerede over på den langhårede Martin Costa foran to St. Jorge-spillere, der var faldet om.

Efter at have modtaget det røde kort slog Costa først den ene af to spillere på jorden lige i ansigtet, og på vej ud af banen delte han knytnæveslag ud til yderligere to modspillere.

Dommeren og flere medspillere prøvede ellers at stoppe Martin Costa i sit voldstogt, men det lykkedes først efter det tredje slag til en medspiller.

Selvom man kan argumentere for, at reaktionen er voldsom, kan man ikke sige noget til, at Berabevu-spillerne var frustrerede. De endte nemlig med at tabe pokalsemifinalen med 0-5 til St Jorge.

