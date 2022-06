I chok over drab på fodbolddommer

El Salvador er ramt af en tragedie og en skandale, der nu går verden rundt.

For en fodbolddommer, José Arnoldo Amaya, er død efter at have dømt en amatørkamp i hovedstaden San Salvador.

Det viser sig, at den 63-årige Amaya blev overfaldet på banen, efter han havde vist en spiller ud.

Holdkammeraterne til den udviste blev angiveligt så rasende, at de gik til angreb på Amaya. Og det samme gjorde flere tilskuere, der invaderede banen.

Amaya havde ingen chancer for at undslippe og fik først fred i ambulancen på vej til hospitalet. Guderne skal vide hvor lang tid der gik, inden den kom frem til fodboldbanen.

På hospitalet gik personalet i gang, men indre blødninger betød, at Amayas liv ikke stod til at redde.

- Jeg hørte om det over telefonen. Jeg var der ikke selv, siger hans søn, Jairo Amaya, til avisen Diario El Salvador.

- Jeg hørte bare, at en spiller havde overfaldet min far. Han skal have udvist ham, og så klikkede det bare for ham. Det så allerede skidt ud i ambulancen, og han døde senere, siger den knuste søn.

Anholdt kendt af politiet

Foreløbig er én person blevet anholdt. Det har det lokale politi meddelt på Twitter. Der er tale om Juan Manuel Cruz Lorenzana. Og ham kender de godt.

- Den anholdte tilhører en kreds af forbrydere, terrorister, der er en del af den gruppe, der hedder Mao Mao. Denne forbrydelse er et bevis på, hvad disse terrorister gør ved det salvadoranske folk, siger sikkerhedsminister Gustavo Villatoro.

Han henviser til den nærmest ubegribelige vold, El Salvador er hårdt ramt af – og har været de seneste 30 år, siden borgerkrigen sluttede.

Et utal af bander har hærget i mange år, og myndighederne har været ude af stand til at håndtere det. De senere år har de siddende præsidenter forhandlet med de største bander, og det har betydet færre drab.

Det voldeligste land i verden

Tingene eskalerede dog pludseligt i slutningen af marts i år, hvor knap 100 mennesker blev dræbt over 48 timer, hvilket myndighederne gav Mara Salvatrucha og Barrio 18-banderne skylden for. Alene 26. marts blev mere end 60 personer slået ihjel, hvilket er den blodiste dag siden slutningen på krigen i 1992.

Ifølge avisen El Faro var der ingen tegn på, at ofrene havde direkte forbindelser til banderne, ligesom drabene havde fundet sted på tværs af det mellemamerikanske land.

Det nationale fodboldforbund skriver i en pressemeddelelse:

- Vi fordømmer, beklager og tager afstand fra det fatale og fysiske angreb på dommeren José Arnoldo Amaya af falske fans og spillere under kampen, som han dømte på Toluca-banen i San Salvador.

- Som forbund tager vi afstand fra alle voldshandlinger, som sker på de forskellige idrætsarenaer i vores land.

El Salvador er tidligere blevet kaldt det mest voldelige land i verden – når man sorterer de lande fra, hvor der er krig.

Den tyske analysevirksomhed Statista har så sent som i år El Salvador med 52,2 drab per 100.000 indbyggere øverst på listen over lande med flest drab. I verden.

