I ny shitstorm efter svinestreg

Der var tale om en velgørenhedskamp, men det glemte den tidligere Liverpool-profil og nuværende tv-kommentator, Jamie Carragher, alt om, da han lørdag deltog i det engelske landsholds farver i den såkaldte Soccer Aid på the Etihad Stadium i Manchester.

Tværtimod tabte han kasketten, da tingene gik ham og holdkammeraterne lidt imod overfor et hold af kendisser, der spillede under navnet World XI.

En tidligere stjerne fra tv-serien Love Island, Kem Cetinay, viste sig at være lidt af en mundfuld for de ældre proffer, hvoraf Carragher spillede i centerforsvaret med den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville som makker.

Kem Cetinay var så fræk at vinde flere dueller og score to mål, og det blev åbenbart for meget for Jamie Carragher. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Cetinay havde scoret det første af sine to mål i 3-0 sejren, da han i starten af anden halvleg var i duel med Carragher, som snuppede bolden fra ham. Men da Cetinay snublede bag ham, sendte han også lige en hilsen i form af et hælspark bagud mod den faldende modstanders brystkasse.

En manøvre, som tv-kameraerne selvsagt fangede.

43-årige Jamie Carragher røg direkte ud i en shitstorm på de sociale medier, hvor seere, der havde overværet hans manøvre, fordømte ham og noterede, at han havde optrådt yderst disrespektfuldt i en velgørenhedskamp, ligesom flere af dem analyserede, at Carraghers temperament og selvfølelse ikke kunne tåle at være blevet snydt af Cetinay under kampen.

Daily Mail og The Sun har samlet flere af dem.

Jamie Carragher, Wayne Rooney og James Bay slap ikke så godt fra mødet med kendis-holdet. Foto: Reuters/Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Kem Cetinay, der i dag er med i Celebrity MasterChef, var ikke mere medtaget, end at han senere kunne score sit andet mål, mens komikeren Lee Mack lukkede i sejren på 3-0.

Jamie Carragher har tidligere været ude i kontroversielle handlinger i det offentlige rum.

For et par år siden spyttede han således efter en 14-årig pige efter et skænderi med hendes far. Han blev midlertidigt suspenderet af både Sky Sports og danske TV3 Sport. Englænderen måtte offentligt undskylde.