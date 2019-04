I spil til Brøndby-job: Nu er de spottet i Belgien

I tre sæsoner var Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst kollegaer i FC Nordsjælland. Wieghorst var cheftræner i Farum, mens det unge trænertalent Kasper Hjulmand fungerede som assistent - sammen vandt de to pokaltitler, og i 2011 overtog Hjulmand posten som cheftræner i FC Nordsjælland, da Morten Wieghorst blev dansk U21-landstræner.

Siden har de stået over for hinanden et hav af gange i Superligaen, hvor Morten Wieghorst som cheftræner i både AGF og AaB har forsøgt at drille Kasper Hjulmands FCN-mandskab.

Nu forlyder det, at de to danske trænerprofiler har slået pjalterne sammen igen.

Morten Wieghorst er ledig efter fyringen i AaB tilbage i november, mens Kasper Hjulmand snart er endegyldigt fortid i FC Nordsjælland, hvor han i sidste uge stoppede som cheftræner. Nu tyder meget på, at Wieghorst og Hjulmand er blevet genforenet som duo. Journalist Søren Sorgenfri var først med nyheden på Twitter, og tipsbladet.dk hører også fra flere kilder, at Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst kan blive et fremtidigt makkerpar i en ny klub.

- Jeg kan ikke sige så meget om det, og der er en grund til, at jeg hidtil ikke har ønsket at kommentere det, men jeg vil da gerne medgive, at Kasper er en rigtig god kollega, og jeg kunne sagtens se os være en spændende konstellation igen, siger Morten Wieghorst til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Vi tænker fodbold på samme måde, men det er samtidig vigtigt også at være opmærksom på de forskellige kompetencer, vi besidder, for det kan også hurtigt blive for ens. Man skal sørge for at komplementere hinanden, og det gør man ikke, hvis man er fuldstændig ens på alle punkter.

Hvad skal Hjulmand? Foto: Lars Poulsen

Hvis en trænerduo med Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst bliver en realitet, vil det med al sandsynlighed være med Kasper Hjulmand som cheftræner. Det betyder, at Wieghorst efter mange år som chef skal indstille sig på at træde et halvt skridt tilbage, men det har han ingen problemer med.

- Jeg har været assisterende træner før, og det har jeg ingen problemer med at blive igen. Hvis projektet er spændende, og det er en god rolle, jeg kan se mig selv i, betyder titlen ingenting for mig, siger den tidligere assistent for Michael Laudrup i Swansea.

På besøg i Bruxelles sammen med Kasper Hjulmand

Det er svært at holde ret meget hemmeligt i de her tider, hvor sociale medier fylder så meget, og tirsdag florerede et billede på Twitter, hvor en passager på en flyafgang fra Bruxelles til København havde spottet både Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst ombord.

Det kan selvfølgelig være, at duoen gerne ville se EU's hovedkvarter eller nyde én af de mere end 2.000 øltyper, man kan få på Delirium Café tæt på centrum, men der er naturligvis en tanke, der overskygger alle andre. Anderlecht har som bekendt adresse i Bruxelles - Anderlecht, der i januar var uhyre tæt på at lukke en aftale med Kasper Hjulmand.

Aktuelt er Fred Rutten cheftræner i klubben, men belgiske medier har længe skrevet, at hollænderen mere eller mindre blot holder sædet varmt til Kasper Hjulmand, der ventes at tage over til sommer - og altså måske sammen med Morten Wieghorst?

- Det er rigtigt, at vi var Bruxelles, men man kan jo lave mange ting der. Anderlecht har en cheftræner, så det vil være forkert af mig at begynde at kommentere alt muligt, siger Morten Wieghorst, der er helt klar på at rykke teltpælene til udlandet igen:

Fred Rutten er chef i Anderlecht. Mange tror, at han kun holder sædet for Hjulmand indtil sommer. Foto: AP

- Jeg kan godt lide at være i udlandet. Jeg har både været i udlandet som spiller og som træner og har tilbragt en stor del af mit liv væk fra Danmark, så det har jeg ingen problemer med. Men det er ikke altid en nem opgave for en dansk træner, så vi må se, hvilke muligheder der byder sig.

Morten Wieghorst har gået ledig i fem måneder efter fyringen i AaB, og han har nydt det pusterum, det har medført.

- Det går fint. Jeg har prøvet at have sådan en periode før, og det er vigtigt med den erfaring. Et trænerliv er ofte meget hektisk, så på den måde gør det ikke så meget engang imellem at kunne skrue lidt ned og bruge tiden på andre ting. Jeg får set en masse fodbold og har netop lige været i Spanien, hvor jeg så en U21-landskamp, så det nyder jeg at have tid til, siger han.

Foruden i Anderlecht er Kasper Hjulmand også et varmt træneremne i Brøndby IF, hvor Morten Wieghorst var aktiv som spiller.

