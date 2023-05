I tårer: Kontrakten revet over

FC Barcelona-legenden Andrés Iniesta har siden 2018 spillet for japanske Vissel Kobe, men nu er det slut.

På et pressemøde torsdag meddelte spanieren med våde øjne, at han stopper i klubben, selvom hans kontrakt løb et halvt år mere.

- Trænerens prioriteter var anderledes, sagde midtbanespilleren ifølge Barcelona-avisen Sport. Han fortæller samtidig, at bruddet sker 'efter gensidig aftale'.´

I denne sæson har Iniesta blot spillet 85 minutter fordelt over fem kampe.

Spanierens familie var også til stede, da han sagde farvel til den japanske klub. Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix

Vil fortsætte

Iniesta er i karrierens efterår, men er endnu ikke klar til at stoppe karrieren.

- Jeg tror, vi altid havde forestillet os, at jeg ville gå på pension her, det var alles ønske.

- Jeg vil gerne prøve at afslutte min karriere som fodboldspiller, der spiller på en fodboldbane, og den del bliver nu kompliceret.

- Jeg vil fortsætte med at spille. Jeg føler mig dygtig og er spændt på at fortsætte, men når vi lukker denne fase, vil vi se, hvilke muligheder der kan være.

Holdkammeraterne takkede Iniesta for hans indsats i de seneste fem år. Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix

Over fem sæsoner nåede spanieren at spillet 133 kampe for Vissel Kobe og scorede 26 gange.

I de 22 år i Barcelona blev det hele 674 kampe. Da han sagde farvel til den spanske storklub for fem år siden, var det også en følelsesladet Iniesta, der stillede op til pressemøde.

Nu fortæller han, at han vil 'elske at vende tilbage til Barcelona på et tidspunkt i sit liv'.

Det vil i så fald naturligvis blive i en rolle uden for banen, men for nuværende skal han forsøge at finde en ny klub at spille for.