Ikke i tvivl: Dialog med Eriksen

Fodboldekspert Niels Christian Frederiksen ser et oplagt match mellem Pochettino og Eriksen, men økonomien kan spænde ben for et nyt samarbejde

- Jeg tror, der er reel interesse fra Pochettino. Jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at der er en dialog mellem dem, for Eriksen var en utroligt afholdt spiller under ham. Det virker ret logisk, hvis de er ved at undersøge mulighederne.

Sådan vurderer Niels Christian Frederiksen, fodboldkommentator hos TV3 Sport, den aktuelle situation fra Christian Eriksen, efter at hans tidligere manager i Tottenham, Mauricio Pochettino, nu officielt er præsenteret som træner i Paris Saint Germain.

- Eriksen spillede godt under Pochettino. Ja, han spillede vel det bedste nogensinde og var i flere sæsoner manden med de fleste assists i Premier League sammen med Mesut Özil og Kevin De Bruyne. Han leverede virkelig under ham som manager, påpeger Niels Christian Frederiksen.

Christian Eriksen og Mauricio Pochettino satte virkelig pris på hinanden i Tottenham, og argentineren har da også besøgt danskeren i København. Foto: REUTERS/Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Mens den gensidige interesse altså i hans øjne er helt oplagt, så er der dog en anden uvelkommen faktor, der kan komme til at spille ind.

- Er det så også realistisk, at Eriksen havner i PSG? Her er jeg mere i tvivl, siger han.

- For Eriksen har en rigtig høj lønpakke på 7,5 millioner euro om året – netto. Med bonusser oveni.

- Det er rigtigt mange penge, og der er jo også en rådgiver involveret, som ved en fejl – det ved alle – fik placeret Eriksen i Inter.

- Problemet er, at der vil falde et voldsomt krav om tilbagebetaling af skat, så derfor kan jeg ikke se andet, end at der SKAL være tale om en lejeaftale. Det må være den eneste reelle mulighed, siger han.

Antonio Conte har ikke kigget danskerens vej på det seneste. Tværtimod har han nærmest ydmyget ham med meget sene indskiftninger. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Her henviser han til, at Christian Eriksen er på nedsat skat. En forudsætning for at få skatterabatten er dog, at man forpligter sig til at blive i Italien i to skatteår. Derfor står enten han eller Inter til et skattesmæk på over to millioner euro eller godt 15 millioner kroner, hvis han forlader Italien i det kommende transfervindue.

- PSG må jo også være skræmte over, at Eriksen ikke har leveret en pind i lang tid. Han har jo nærmest ikke spillet hele kampe siden Champions League-finalen i 2019, påpeger fodboldeksperten.

- Men hvis Antionio Conte gerne vil have Leandro Paredes den anden vej, kan der måske findes en løsning. Det ville være lykkeligt for begge parter, hvis det kunne lykkes, men der er som sagt utroligt mange penge involveret.

Niels Christian Frederiksen er spændt på, hvordan argentineren kommer til at klare sig i den ambitiøse pariserklub med Qatar-penge i ryggen.

- Pochettino har jo sort bælte i ikke at vinde titler, og i PSG skal man som det minimum vinde de nationale titler. Thomas Tuchel vandt tre titler sidste år og førte klubben til dens første Champions League-finale. Alligevel blev han fyret. Det siger vist alt om kravene på de kanter.

