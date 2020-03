Ikonisk stadion bliver coronahospital

Brasilien er ved at ruste sig til kampen mod coronavirus.

Ganske vist ser landets præsident, Jair Bolsonaro, ingen større trussel i sygdommen og har derfor ikke valgt at indføre nævneværdige restriktioner, men rundt om i landet er de forskellige delstaters guvernører ved at tage sagen i egen hånd.

Således er midlertidige hospitaler ved at skyde frem til de mange syge, der forventes. Blandt andet på de store fodboldstadioner.

Et af dem er det ikoniske Maracaña Stadion i Rio de Janeiro, der vil komme til at huse 400 senge til coronapatienterne.

I modsætning til andre stadioner har man måttet vente et par dage med at offentliggøre, at Maracaña endeligt vil blive et nødhospital, og hvad kapaciteten på det enorme stadion vil blive. Der var nemlig forhandlinger om, hvor sengene kunne placeres.

For modsat eksempelvis Pacaembu Stadion i São Paulo, der bliver benyttet som reservestadion af Corinthians, Palmeiras, São Paulo og Santos, vil græstæppet, der dannede grundlag for VM-finalerne i 2014 og i 1950, nemlig ikke blive benyttet til nødhospitalet.

Brasilien har ifølge de seneste officielle tal tirsdag 4661 smittede med coronavirus, mens dødstallet er 165. Det forventes dog at stige kraftigt i de kommende uger, da landet på linje med USA først senere blev udsat for sygdommen.

I 2016 kunne Tyskland og anfører Bastian Schweinsteiger fejrer VM-triumfen på netop Maracaña. Foto: Natacha Pisarenko/AP/Ritzau Scanpix

