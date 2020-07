Indespærret i Disney World

David Jensen, hans klub New York Red Bulls og resten af MLS-holdene har i de seneste uger været indlogeret i Disney World, og det har ikke været nemt, fortæller målmanden til DR Sporten.

Den mærkværdige situation skyldes, at genstartsturneringen 'MLS is Back' måtte afvikles i Florida, fordi de resterende MLS-byer har været hårdt ramt af den verserende coronavirus.

Samtlige 24 mandskaber skulle derfor overnatte på samme hotel, hvor hvert hold fik en etage for sig selv. Men derudover har bevægelsesfriheden været mere eller mindre ikke eksisterende.

- For at være helt ærlig føltes det som fængsel. Der blev serveret mad i en sort boks, som blev lagt ude foran din værelsesdør. Så kunne du åbne døren, tage din mad og så sætte dig ved skrivebordet for at spise helt alene. Det var sgu mærkeligt, siger han.

David Jensen fortæller også, at han er chokeret over at se, hvordan mange amerikanere tager let på den alvorlige situation.

New York Red Bulls vandt blot en af sine tre gruppespilskampe og er slået ud af turneringen. 16 hold bliver derimod i Disney World og spiller playoff-kampe om titlen.

