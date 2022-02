Indkalder til hastemøde

Der vil blive afholdt et ekstraordinært møde i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité fredag.

Det oplyser Uefa torsdag. Årsagen er den seneste udvikling i konflikten mellem Rusland og Ukraine, lyder det. Tidligt torsdag morgen indledte Rusland et angreb på Ukraine.

- Ovenpå udviklingen i situationen mellem Rusland og Ukraine i de seneste 24 timer har Uefa-præsidenten besluttet at indkalde til et ekstraordinært møde i eksekutivkomitéen fredag klokken 10 for at evaluere situationen og tage de nødvendige beslutninger, lyder det.

Det fremgår ikke, hvad der præcis skal diskuteres, men denne sæsons Champions League-finale skal spilles i Sankt Petersborg 28. maj, og der har i denne uge været spekuleret i, om Uefa på grund af Rusland-Ukraine-konflikten ville flytte den.

Tirsdag - altså inden Ruslands angreb på Ukraine - lød det fra Uefa, at man fulgte situationen tæt.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver torsdag, at Uefa nu undersøger, hvor man ellers vil kunne afholde Champions League-finalen. Ifølge nyhedsbureauet AP har Uefa allerede besluttet at flytte finalen. På fredagens møde skal det besluttes, hvordan det skal foregå, fortæller en anonym kilde til AP.

Flere medlemmer af EU-Parlamentet skulle ifølge Reuters have bedt Uefa om at flytte finalen og samtidig stoppe med at tildele store begivenheder til russiske byer.

Jesper Møller, som er formand for Dansk Boldspil-Union (DBU), er medlem af Uefas eksekutivkomité.