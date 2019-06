International hæder til Superliga-komet

Hvad har Manchester Citys Phil Foden, Real Madrids Rodrygo og Brahim Diaz og Manchester Uniteds Diogo Dalot til fælles.

Jo, de fire stortalenter optræder allerede på nogle af fodboldens største adresser - og så får kvartetten eftertrykkeligt baghjul af FCN-angriberen Andreas Skov Olsen på den liste over Europas største fodboldtalenter under 20 år, som den velansete franske sportsavis L'Equipe har smidt på gaden.

Her optræder Andreas Skov Olsen nemlig som en flot nummer 18, selvom den daglige arbejdsplads på kunstgræsset i Farum ikke rigtig kan måle sig med konkurrenternes.

Her er Europas 50 største talenter ifølge L'Equipe 1. Matthijs de Ligt - Ajax 2. Jadon Sancho - Borussia Dortmund 3. Kai Havertz - Bayer Leverkusen 4. Joao Felix - Benfica 5. Gianluigi Donnarumma - AC Milan 6. Nicolo Zaniolo - AS Roma 7. Moise Kean - Juventus 8. Vinicius Junior - Real Madrid 9. Declan Rice - West Ham 10. Ibrahima Konate - RB Leipzig 11. Matteo Guendouzi - Arsenal 12. Alban Lafont - Fiorentina 13. Callum Hudson-Odoi - Chelsea 14. Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund 15. Ryan Sessegnon - Fulham 16. Evan Ndicka - Eintracht Frankfurt 17. Justin Kluivert - AS Roma 18. Andreas Skov Olsen - FC Nordsjælland 19. Phil Foden - Manchester City 20. Kik Pierie - Heerenveen 21. Reiss Nelson - Arsenal 22. Pedro Porro - Girona 23. Rafael Leao - Lille 24. Ozan Kabak - Stuttgart 25. Samuel Chukwueze - Villarreal 26. Boubacar Kamara - Marseille 27. William Saliba - Saint-Etienne 28. Rodrygo Goes - Real Madrid 29. Ya Valery - Southampton 30. Mason Mount - Chelsea 31. Gedson Fernandes - Benfica 32. Jonathan David - Gent 33. Junior Traore - Empoli 34. Diogo Dalot - Manchester United 35. Ezequiel Barco - Atlanta United 36. Sandro Tonali - Brescia 37. Moussa Diaby - Bayer Leverkusen 38. Brahim Diaz - Real Madrid 39. Ferran Torres - Valencia 40. Dwight McNeil - Burnley 41. Alexander Isak - Borussia Dortmund 42. Malang Sarr - Nice 43. Fran Beltran - Celta Vigo 44. Cucho Hernandez - SD Huesca 45. Arne Maier - Hertha Berlin 46. Hannes Wolf - Red Bull Salzburg 47. Giorgi Chakvetadze - Gent 48. Yari Verschaeren - Anderlecht 49. Donyell Malen - PSV Eindhoven 50. Erling Braut Haland - Red Bull Salzburg

Andreas Skov Olsen er blevet belønnet for en sæson, hvor han scorede 22 gange for nordsjællænderne i Superligaen, ligesom han er noteret for to træffere for u21-landsholdet, som han spiller EM med i Italien i de kommende uger.

Listen toppes af Ajax-kaptajnen Matthijs de Ligt foran Dortmunds Jadon Sancho, Leverkusens Kai Havertz, Benficas Joao Felix og AC Milans Gianluigi Donnarumma.

