Irriteret Klopp: Det er en stor joke

Vittige hunde fra Leeds lavede sjov med Liverpool inden kampen - men den store tysker havde lidt svært ved at se humoren

Jürgen Klopp har tidligere talt imod storklubbernes planer om en Super League, men den normalt rummelige tysker blev alligevel passende irriteret, da vittige hunde i Leeds-lejren mandag aften inden opgøret i Premier League havde plantet en stak opvarmningstrøjer i Liverpool-lejrens omklædningsrum.

- Jeg så, der var nogle opvarmningstrøjer, som vi ikke ville bruge. Det kan vi ikke. Men hvis nogen tror, det er nødvendigt at minde os om, at vi skal gøre os fortjent til at spille i Champions League, så er det en joke. En stor joke, sagde en lettere harmdirrende Jürgen Klopp efter kampen til Sky Sports.

Leeds-spillerne varmede op i trøjer monteret med teksten ’Champions League: Earn it’ på forsiden og ’Football is for the fans’ på ryggen.

Jürgen Klopp er unægtelig havnet i et minefelt, efter som Liverpool er en af de storklubber, der står bag den måske kommende Super League.

- De lagde dem i vores omklædningsrum. Hvis det var Leeds’ ide, så mange tak. Ingen behøver minde os om det. Måske skulle de minde sig selv om det, lød det spydigt fra Jürgen Klopp.

Leeds varmede op i disse trøjer - og havde lagt en stak inde hos Lliverpool. De blev liggende... Foto: Clive Brunskill/Reuters/Ritzau Scanpix

Tyskeren slog dog fast, at han ikke har skiftet holdning siden 2019, da han dengang kommenterede planerne om en europæisk superliga og sagde, at han håbede, den aldrig ville blive virkelighed.

Ironien er så, at Liverpool i forvejen har væsentligt sværere ved at kvalificere sig til Champions League end at hoppe ombord i sin egen invitationsturnering…

Liverpool kunne med en sejr på Elland Road have overhalet Chelsea og West Ham, men Diego Llorentes udligning i det 87’ minut sikrede Leeds uafgjort – og gæsterne fra Liverpool ligger dermed kun nummer seks i tabellen og to point op til West Ham på fjerdepladsen.

Leeds’ Twitteransvarlige demonstrerede bagefter underfundig britisk humor – på Superliga-niveau – med meldingen om, at det søreme var lykkedes Leeds at sikre sig et point ved at bremse ingen ringere end ’Super League-holdet Merseyside Reds’.

