Iskolde Ronaldo ignorerede Messi

Cristiano Ronaldo er et brag af en fodboldspiller. Om man kan lide ham eller ej som menneske, er én ting, at konstatere, at han er noget specielt med en fodbold, er noget helt andet.

Det ved du, og det ved jeg. Og det ved Lionel Messi.

Sidstnævnte havde muligheden for at stemme på Ronaldo og otte andre spillere ved FIFA's kåring af verdens bedste fodboldspiller mandag. Og den mulighed benyttede argentineren sig af - selvom det i sagens natur gjorde risikoen for, at Ronaldo rent faktisk ville vinde afstemningen foran netop Messi, større.

Messi skulle afgive henholdsvis fem, tre og et point på tre af de øvrige konkurrenter til prisen. Liverpools senegalesiske stjerne Sadio Mané fik de fem, og så var der ellers tre til Ronaldo, mens Frenkie de Jong fra Ajax/Barcelona fik det ene point.

Overskudsagtigt af argentineren.

Anderledes forholdt Ronaldo sig. Han mente ikke, at den evige rival var blandt verdens tre bedste i året, der gik. Den hæder skulle ifølge Ronaldo tilfalde Matthijs de Ligt, der nu er Ronaldos holdkammerat i Juventus, inden denne skiftede fra Ajax i sommerpausen.

De øvrige stemmer gik til Frenkie de Jong og Kylian Mbappé.

Ronaldo læste en bog imens

Anføreren, landstræneren og en udvalgt journalist fra hvert land skulle afgive henholdsvis fem, tre og et point til tre spillere. I alt var der ti spillere at vælge imellem: Virgil van Dijk, Eden Hazard, Frenkie de Jong, Harry Kane, Matthijs de Ligt, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah.

Mens Messi fik flest point hos såvel anførerne, landstrænerne samt fans, der har kunnet stemme online, mente de udvalgte journalister, at Virgil van Dijk har været årets bedste.

Og så var der en anden ting med Ronaldo. For han var på årets hold, sjovt nok sammen med ti andre spillere. Men mens de ti andre troligt troppede op og sågar kom på scenen i røg og damp, da de skulle kåres, var der ingen Ronaldo.

Cristiano Ronaldo blev væk, til gengæld dukkede ham her op med kæresten Celina Locks. Ronaldo har tidligere vundet FIFA World Player of the Year hele tre gange. Foto: Flavio Lo Scalzo/Reuters/Ritzau Scanpix

Juventus-træner Maurizio Sarri havde ellers fortalt, at portugiseren ikke var udtaget til tirsdagens kamp mod Brescia grundet en mindre skade, men Ronaldo var stadig ikke til stede i La Scala i Milano, hvor seancen fandt sted - blot halvanden times kørsel fra stjernens hjemmebane i Torino.

Ingen af de tilstedeværende syntes at vide besked.

Ronaldo er en mester i selviscenesættelse. Det bliver man nok, når man i så mange år skal leve sit liv, som han har gjort. Så derfor var mandag ingen undtagelse.

Måske vidste han allerede, at han ikke ville vinde, og derfor holdt sig væk fra kameraerne. I hvert fald gik der ikke lang tid, efter Messi havde vundet, før han postede følgende på Instagram:

Siddende i sin sofa, læsende en bog, mens Cristiano Jr. ses siddende bagest i lokalet i gang med sine lektier.

Og så teksten, der følger billedet:

- Tålmodighed og udholdenhed er to karakteristika, der adskiller den professionelle fra amatøren.

- Alt, hvad der er stort i dag, er begyndt småt. Du kan ikke opnå alt, men gør alt, hvad der står i din magt, for at dine drømme bliver til virkelighed.

- Og husk, at efter natten kommer morgengryet altid.

Så ved vi det.

Online stemmer fra fansene

Lionel Messi - 1.359.728 stemmer Cristiano Ronaldo - 962.919 stemmer Virgil van Dijk - 704.235 stemmer

Anførernes stemmer

Lionel Messi - 377 point Virgil van Dijk - 337 point Cristiano Ronaldo - 330 point

Landstrænernes stemmer

Lionel Messi - 379 point Cristiano Ronaldo - 307 point Virgil van Dijk - 289 point

Journalisternes stemmer

Virgil van Dijk - 462 point Lionel Messi - 364 point Cristiano Ronaldo - 264 point

Lionel Messis stemmer

5 point: Sadio Mané

3 point: Cristiano Ronaldo

1 point: Frenkie de Jong

Cristiano Ronaldos stemmer

5 point: Matthijs de Ligt

3 point: Frenkie de Jong

1 point: Kylian Mbappé

Virgil van Dijks stemmer

5 point: Lionel Messi

3 point: Mohamed Salah

1 point: Sadio Mané

Simon Kjærs stemmer

5 point: Lionel Messi

3 point: Virgil van Dijk

1 point: Kylian Mbappé

Åge Hareides stemmer

5 point: Cristiano Ronaldo

3 point: Matthijs de Ligt

1 point: Virgil van Dijk