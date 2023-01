Iskoldt stunt: - Kunne intet mærke

Hvad skal man få tiden til at gå med, når man er pensioneret fodboldstjerne? Blive træner? Drikke vin? Slappe af? Mulighederne er mange - og tyske André Schürrle har valgt en helt fjerde mulighed.

For den tyske verdensmester anno 2014 har netop udstået en noget særpræget vandretur i Tjekkiet. Kun iført underbukser, fodtøj samt hue og handsker har han over tre dage vandret i de tjekkiske sudeter-bjerge og såmænd sluttet af helt på toppen af landets højeste bjerg, Sněžka.

Det har han fortalt sine mange følgere på Instagram:

'Den hårdeste mentale og fysiske ting, jeg nogensinde har gjort. De sidste minutter kunne jeg intet mærke, og jeg skulle finde noget dybt inde i mig for at fortsætte', skriver han om turen op til toppen af det 1603 meter høje, snedækkede bjerg.

Annonce:

Her fortæller han også, at han og de tre følgesvende var udsat for temperaturer så lave som -19 grader og vindstød op til 100 km/t. Og naturligvis både regn og sne.

En vild tur - men Schürrle har også lært noget, kundgør han.

'Min krop og jeg er stærkere, end jeg troede. Hvis jeg bestemmer mig for det og sætter sjælen ind på det, kan jeg gøre alt.'

Elev af Ismanden

Den tidligere Bundesliga- og Premier League-stjerne var på en tur arrangeret af den hollandske vildmand Wim Hof, der er kendt som 'Ismanden'.

Han er eller har været indehaver af adskillige verdensrekorder, der involverer is og at udstå ekstreme temperaturer. Blandt andet hurtigste halvmaraton løbet barfodet på is. Og så svømmede han i år 2000 57,5 meter under is. En rekord, der er blevet forbedret flere gange og i dag lyder på 81 meter.

Det vides ikke, om André Schürrle vil gå ned ad den vej også, men han har beviseligt taget en del af Wim Hofs visdom til sig.

Annonce:

Den 32-årige tysker besluttede sig i 2020 for at stoppe en ellers glorværdig karriere i en alder af blot 29 år. Han har i sin aktive karriere repræsenteret klubber som Leverkusen, Dortmund og Wolfsburg hjemme i Tyskland, mens han i England tørnede ud for Chelsea og Fulham.

Han er noteret for 57 landskampe for Tyskland, og han var med to scoringer en af profilerne i den ikoniske VM-semifinale i 2014, hvor Tyskland pryglede værterne fra Brasilien, der blev besejret 7-1.