Jacob Bruun Larsen udlejes til Burnley

Kantspilleren Jacob Bruun Larsen skal spille i Premier League i denne sæson.

Torsdag meddeler bundesligaklubben Hoffenheim, der ejer danskeren, at han har forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2025, men at han frem til næste sommer er udlejet til engelske Burnley.

Burnley er oprykker til Premier League.

Hoffenheim håber, at Bruun Larsen vender styrket retur om et år.

- Jacob er en begavet spiller, som har utrolig meget talent. Desværre har han ikke været i stand til at leve op til sit potentiale og ramme sit topniveau i de senere år, siger Hoffenheim-direktør Alexander Rosen.

Han påpeger også, at Bruun Larsen har kæmpet med skader.

Den 24-årige dansker har haft svært ved at få fart i karrieren, efter at han som teenager fik et gennembrud i den tyske storklub Dortmund. Foruden tiden i Dortmund og Hoffenheim har han med begrænset succes været udlejet til Stuttgart og Anderlecht, og nu går turen så til Burnley.

I den engelske klub får han Vincent Kompany som manager. Netop Kompany var cheftræner i Anderlecht, da Bruun Larsen i foråret 2021 var udlejet til den belgiske klub.

- Jeg ønskede at komme til Burnley, for klubbens projekt tiltalte mig. Det er en drøm at være her og få muligheden for at spille i Premier League. Jeg håber, at vi kan udrette store ting i denne sæson, siger danskeren til Burnleys hjemmeside.

Jacob Bruun Larsen har spillet seks landskampe for Danmark. Den seneste var i marts sidste år.