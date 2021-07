Jagter han Dolberg igen?

Han har før hentet Kasper Dolberg til sin klub.

Nu pønser Patrick Vieira tilsyneladende på at gøre det igen.

The Sun fortæller således, at den nyudnævnte manager for Crystal Palace har et godt øje til danskeren, som han også hentede til sin daværende klub, Nice, fra Ajax i 2018.

Sidste år blev franskmanden fyret i den sydfranske klub, hvor Dolberg efter en forrygende første sæson som topscorer også havde en mindre god af slagsen.

Kasper Dolberg giver Declan Rice baghjuli EM-kampen mod England, og det har næppe forringet hans markedsværdi over there. Foto: Lars Poulsen

Ifølge avisen har Vieira også Eddie Nketiah, der kæmper med spilletid i Arsenal, i kikkerten, og han vil formentlig også være en billigere løsning end den 23-årige dansker, som netop har gjort opmærksom på sig selv under EM-slutrunden med et par flotte forward-mål.

Avisen vurderer, at landsholdsspilleren vil koste 25 millioner pund – cirka 218 millioner kroner – at hente i Nice.

Crystal Palace skulle også være i markedet efter en kantspiller, og så fornyer The Sun klubbens interesse i FCK’s forsvarskæmpe Victor Nelsson.

Han koster ifølge avisen 10 millioner pund – 87 millioner kroner – at hente fra den danske til den engelske hovedstad.