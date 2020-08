Jess Thorup fyret i Gent

Jess Thorup er fyret som cheftræner i belgiske Gent. Det bekræfter klubben på Twitter.

I en kortfattet meddelelse skriver de, at samarbejdet stopper og takker kort for hans tid i klubben.

Thorup kom til Gent i oktober 2018 og har ført Gent til både en pokalfinale og sølvmedalje med efterfølgende kvalifikation til Champions League. Derfor kommer fyringen særdeles overraskende.

To nederlag i slutningen af sidste sæsonen fulgt op med skuffende nederlag i de første to kampe efter coronapausen var dog for meget for ledelsen, der har trykket på fyringsknappen efter 1-2 ude mod St. Truiden og 1-2 hjemme mod Kortrijk.

Det er endnu uvist, hvem der tager over som træner, men da rygterne om Thorups fyring begyndte at florere tidligere på ugen, blev 67-årige Laszlo Bölöni nævnt. Rumæneren stoppede i Antwerpen efter sidste sæson.

50-årige Thorup har tidligere været træner for Esbjerg, det danske U21-landshold og FC Midtjylland. Sidstnævnte gjorde han til mestre i 2018, inden han rykkede til Belgien.

Opdateres...

