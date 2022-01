Jimmy Nielsen har fået nyt trænerjob

Den tidligere målmand Jimmy Nielsen, der slog sine folder i AaB fra 1995 til 2007, skal være assistenttræner i den bedste amerikanske fodboldrække.

Nu 44-årige Nielsen skiftede til MLS-klubben Sporting Kansas City i 2010 og fortsatte som cheftræner på andethøjeste niveau i USA i Oklahoma City Energy, efter han lagde støvlerne på hylden nogle år senere.

Han kom siden til Hartford Athletic, men forlod klubben i 2019. Nu har Nielsen så fundet sig en ny klub.

Denne gang skal han være assistenttræner i MLS-klubben Houston Dymanos, oplyser amerikanerne på sin hjemmeside torsdag. Han kommer til klubben sammen medChris Martinez, der også skal være assistent, ogZach Thornton, der skal være målmandstræner.

- Jimmy, Chris og Zachs komplimenterende evner og store erfaring kommer til at gøre førsteholdet endnu mere kompetitivt, og det flugter med vores mål om at gøre klubben til et af de bedste udviklingsmiljøer i MLS, siger general managerPat Onstad.

Jimmy Nielsen skal være assistent for Paulo Nagamura, der har spillet ungdomsfodbold i Arsenal og senest har været andetholdstræner i Sporting Kansas City.