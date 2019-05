Jobbet i fare for Thorup

Jess Thorup og Gent tabte onsdag den belgiske pokalfinale til KV Mechelen, der til dagligt huserer i den næstbedste række. Gent var klare favoritter inden opgøret, men det blev altså de undertippede Mechelen-spillere, der kunne hæve pokalen efter en sejr på 2-1.

Nu er spørgsmålet, om det kan have været Jess Thorups sidste kamp i spidsen for Gent.

Gent er inde i en skidt periode i ligaen og har tabt seks af de seneste syv kampe og nu altså også en pokalfinale til et hold fra en lavere liga. Den tidligere topspiller Wesley Sonck arbejder i dag som ekspert på den belgiske TV-station Sporza, og han skal i kølvandet på finalen have sagt, at ifølge de oplysninger, han har, vil et nederlag i pokalfinalen medføre en fyreseddel til Thorup. Det skriver Voetbalnieuws.

Også mediet Voetbal24melder, at sædet brænder under Jess Thorup efter finalenederlaget. Det samme gælder formentlig Johnny Mølby, der er assisterende træner for Thorup i Gent.

Hovedpersonen afviser selv at tale om det.

- Jeg har intet at sige om min fremtid. Det er der andre, der må beslutte, siger Jess Thorup til Voetbalprimeur.be.

Jess Thorup kom til Gent fra FC Midtjylland i oktober.

