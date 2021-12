Jon Dahl forlader Malmö

Små to år.

Det var, hvad det blev til for Jon Dahl Tomasson i Malmö FF. Den nu tidligere danske cheftræner er nemlig stoppet i den svenske storklub.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

I længere tid havde de svenske mestre håbet, at den forhenværende danske landsholdsbomber skulle fortsætte i klubben med de lyseblå farver, men det blev altså ikke realiteten.

- Det var en svær beslutning at sige farvel, men samtidig en god følelse. For jeg føler, at jeg slutter på toppen, siger Tomasson og tilføjer:

- Jeg er ydmyg, taknemmelig og stolt over at have været træner i en af ​​de største klubber i Skandinavien. Jeg er stolt over, at vi i løbet af disse to år har skrevet nye flotte kapitler i klubbens historiebøger.

- Et stort tak til alle jer i og omkring klubben for to uforglemmelige år, afslutter han.

Jon Dahl Tomasson fik Malmö FF i Champions League gruppespillet, hvor de dog røg ud uden en eneste sejr. Foto: Anderas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

Det er endnu uvist, hvad fremtiden nu byder på for Jon Dahl Tomasson, men han kan skrive to svenske mesterskaber og en deltagelse i Champions League-gruppespillet på sit CV.

Og det takker klubben ham for.

- Vi har nået meget i løbet af de her to år. På den ene side har vi vundet titler og nået i Champions League. Men vi har også udviklet vores spil, givet unge spillere chancen og set, hvordan truppen forbedrede sig på et individuelt niveau, siger sportsdirektør Daniel Andersson.

I starten af december løftede Tomasson senest mesterskabspokalen med Malmö.

Han tiltrådte i januar 2020.

