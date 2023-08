Jon Dahl og Blackburn henter tre point med premieresejr

To mål inden for få minutter i første halvleg blev grundlaget for en god start på sæsonen i Championship for Blackburn Rovers, der har Jon Dahl Tomasson som cheftræner.

Blackburn vandt hjemme 2-1 over West Bromwich Albion.

Efter 20 minutters spil scorede Dilan Markanday sit første ligamål for Blackburn, som få minutter senere fordoblede føringen.

Det skete, da 19-årige Harry Leonard scorede til 2-0, ligeledes med sit første ligamål.

Matt Phillips reducerede til 1-2 fem minutter inde i anden halvleg, men Blackburn holdt stand og hentede altså en sejr i sæsonpremieren.

Jon Dahl Tomasson førte i sin første sæson som cheftræner i Blackburn klubben til en syvendeplads i Championship.

Klubben sluttede dermed akkurat uden for pladserne om at spille playoffkampe om at rykke op i Premier League.

Mads Frøkjær-Jensen debuterede og spillede andetsteds hele kampen for Preston North End, da klubben på en sen udligning fik et 1-1-resultat med hjem fra mødet med Bristol City.

Hjemmeholdet kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg ved Sam Bell, men få minutter før tid udlignede Will Keane for Preston.

Mads Frøkjær-Jensen skiftede inden denne sæson fra OB til Preston.