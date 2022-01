Kæmpe fodbold-skandale

Den har været undervejs i flere år - men nu lader det til, at skandalen ruller for fuld udblæsning i belgisk fodbold.

Her er den offentlige anklager nemlig klar med en enorm sag, der vedrører rigtig mange af de største klubber i landet. Det skriver flere belgiske medier herunder de toneangivende aviser Het Nieuwsblad og Het Laaste Nieuws.

Det drejer sig om den såkaldte Operation Zero (Operatie Zero), der også er kendt under navnet 'Rene Hænder' (Propere Handen). En operation iværksat for mere end tre år siden.

Her var det to spilleragenter, der tiltrak sig opmærksomhed for stribevis af spillerhandler.

Arnaud Bayat og Dejan Veljkovic havde nemlig angiveligt både forfalsket oplysninger og sminket overgangssummer - i skøn forening med lederne i der fleste belgiske topklubber, der har modtaget bestikkelse i forbindelse med handlerne.

I alt 56 personer og et firma er således under anklage for svindel, korruption, bestikkelse, hvidvask og matchfixing. Dog er Dejan Veljkovic ikke på anklagebænken, da han allerede har indgået en aftale med anklageren.

Den fulde liste over anklagede kan ses her

Desuden har de belgiske skattemyndigheder bebudet, at en specialkommission vil undersøge 200 forskellige personers mere eller mindre lyssky indkomster i forbindelse med spillerhandler.

De anklagede tæller blandt andet formænd, direktører og trænere i storklubber som Club Brugge, Anderlecht, Standard Liège, Gent, Genk, Mechelen og Charleroi. Men listen er meget længere.

Desuden omfatter sagen to dommere, Sebastien Delferière og Bart Vertenten, der er anklaget for at have modtaget bestikkelse og gjort sig skyldige i matchfixing.

Sagen bliver rullet ud i retten 27. januar.

