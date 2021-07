Kæmpe forvirring: Klubber uenige om skifte

Onsdag aften herskede der stor forvirring, da den tyrkiske klub Antalyaspor meddelte, at de havde hentet SønderjyskE-angriberen Haji Wright på en etårig lejeaftale med en købsoption.

Det var den danske klub dog ikke enig i, og SønderjyskE var hurtige ude og afkræfte, at de havde skrevet under på en aftale om den amerikanske spillers skifte.

Haji Wright har længe gerne ville væk fra Superliga-klubben, og senest kom det frem, at han allerede var taget til den tyrkiske klub, hvor han holdt ferie med sin måske kommende holdkammerater.

Til Ekstra Bladet fortæller direktør i SønderjyskE, Jonas Lygaard, at der stadig er nogle ting, der skiller de to klubber ad, inden et skifte kan komme officielt på tale.

- Der er noget økonomisk, der skiller os. Vi skal være sikre på, at de overholder de vilkår, vi har aftalt, og det er vi ikke sikre på endnu, siger Jonas Lygaard, der stadig tror på en aftale.

- Jeg tror nok, vi skal finde ud af en aftale, men man kan selvfølgelig aldrig vide i fodbold. Vi melder noget ud, når alt er afklaret.

- Hvad tænker du om Antalyaspors fremgangsmåde?

De må selv stå til ansvar, for den måde de gør det på. Det er ikke sådan, vi vil gøre det.

- Har det ændret noget for SønderjyskE, at den tyrkiske klub melder skiftet ud allerede nu?

- Det har ikke ændret noget for os. Man kan sige, at det er dem, der putter sig selv i en dårlig forhandlingsposition. Nu ligger bolden på deres banehalvdel, og de ved, hvad der skal til, afslutter Jonas Lygaard.

23-årige Haji Wright skiftede til SønderjyskE sidste sommer. Han spillede 29 kampe i Superligaen sidste sæson, hvor amerikaneren scorede 11 mål.

Udskældt angribers afslørende billede