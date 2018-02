Kæmpe nedtur for Laudrup: Taber skæbnekampen!

Michael Laudrup slog inden kamp fast, at Qatars Clasico skulle vindes, hvis gulddrømmen skulle bevares, men det blev et skuffende nederlag på hjemmebane, så nu er Champions League håbet

Laudrup vader i succes: Nu vinder han pris

Michael Laudrups kontrakt som træner i Al-Rayyan udløber til sommer, og han har endnu ikke besluttet, hvad fremtiden derefter byder på.

Men vælger Laudrup at sige tak for denne gang, så bliver det med meget stor sandsynlighed uden at have hjemført klubben det mesterskab, som de ellers lige havde vundet i 2016, da Laudrup kom til som træner.

Torsdag aften tabte Michael Laudrups tropper nemlig skæbnekampen i toppen af Qatars bedste række med 0-2 hjemme til Al Sadd, og da man allerede inden kampen var fire point efter førende Al-Duhail og to point efter Al Sadd, så ser gulddrømmene ud til at være slukket.

- Selvfølgelig er jeg opmærksom på det. Hvis vi taber til Al Sadd, og Al-Duhail vinder, så vil vi være syv point. Vi er nødt til at vinde, hvis vi skal drømme om at vinde titlen, sagde Laudrup på pressemødet dagen før kampen.

- Der er ingen grund til at tale om motivation, når vi spiller så stor en kamp som denne her. Vi er godt forberedt, og vi ved, at vi skal vinde kampen for at blive i turneringen, sagde Laudrup.

Michael Laudrups drenge tabte skæbnekampen og er nu ude af guldkampen. Foto: All Over

Og de syv point op til førstepladsen er altså nu virkelighed, for Laudrups Al-Rayyan tabte 'Qatars Clásico', som hjemmekampen mod Al Sadd er døbt.

Minuttet før pausen bragte den algierske midtbanespiller Jugurtha Hamroun med fortid i tyrkisk, bulgarsk og rumænsk fodbold gæsterne foran med 1-0.

Og med ti minutter igen slog den ligeledes algierske målsluger Baghdad Bounedjah sejren fast fem minutter efter at være kommet på banen.

Den tidligere Barcelona-stjerne, Xavi, spillede hele kampen for Al Sadd, mens Laudrups topscorer, marokkanske Abderrazak Hamdallah med fortid i norsk fodbold, for en sjælden gangs skyld gik målløs fra banen.

Der resterer seks kampe af ligaen, og da førerholdet Al-Duhail endnu ikke har tabt en kamp og har 13 sejre og tre uafgjorte, så bliver det svært for Laudrups tropper at vinde mere end den bronze, som de dog ikke mister, da der er hele 11 point ned til fjerdepladsen.

På trods af det katastrofale nederlag i ligaen, så er sæsonen ikke slut for Michael Laudrups tropper. På tirsdag genoptages den asiatiske Champions League, hvor Al-Rayyan er i 1/8-finalen og lægger ud på hjemmebane mod Esteghal fra Iran.

