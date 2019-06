Kæmpe VAR-skandale: CL-finale skal spilles om

Den afrikanske udgave af Champions League er blevet ramt af en meget alvorlig situation i finalen, og derfor skal den nu spilles om, selvom det ene hold, Esperance fra Tunesien, løftede trofæet i fredags.

Det skriver blandt andet det engelske medie Sky Sports, at det afrikanske fodboldforbund har valgt.

Sagen drejer sig om, at det marokkanske hold, Wydad Casablancas spillere forlod banen i protest over en diskussion om VAR efter 58 minutters spil efter en offsidekendelse. Den kendelse ville de gerne have gennemset af VAR-systemet, men systemet virkede ikke, selvom det var sat op ude ved siden af banen.

Det var noget, som spillerne ikke var blevet fortalt, og nu skal der altså spilles forfra. Esperance har i den forbindelse leveret både pokal og medaljer tilbage.

Esperance var på det omtalte tidspunkt foran med 1-0 i kampen og samlet med 2-1, da Walid El Kartis udligning blev sendt i kassen - og annulleret, som altså fik holdet til at forlade banen.

Da det marokkanske hold nægtede at komme tilbage på banen igen, valgte kampens dommer at give sejren til Esperance.

Se også: Bombe i Ronaldo-sag

Ny udvikling i matchfixing-sag - meldt til politiet

Se også: Fodbold-boss slagter sin forgænger