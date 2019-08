Kæmpestjerner forbigået: Her er verdens ti bedste spillere

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her!

Det internationale fodboldforbund, FIFA, har offentliggjort de ti spillere, man anser som verdens bedste i den forgangne sæsoner (juli 2018-juli 2019) - og som dermed er nomineret til titlen som The Best FIFA Men's Player, som den officielle titel hedder.

Lionel Messi, FC Barcelona og Argentina

Cristiano Ronaldo, Juventus FC og Portugal

Eden Hazard, Real Madrid CF/Chelsea FC og Belgien

Frenkie de Jong, FC Barcelona/AFC Ajax og Holland

Mohamed Salah, Liverpool FC og Egypten

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain FC og Frankrig

Harry Kane, Tottenham Hotspur FC og England

Virgil van Dijk, Liverpool FC og Holland

Sadio Mané, Liverpool FC og Senegal

Matthijs de Ligt, Juventus FC/AFC Ajax og Holland

Det er ti voldsomt dygtige spillere, og det er svært at komme udenom deres indflydelse på international fodbold i år. Alligevel er det interessant, at sidste års vinder, Luka Modric, den franske stjerne Antoine Griezmann samt verdens dyreste fodboldspiller, Neymar, ikke er at finde på listen.

Det understreger kun, at Modric udelukkende var med - og vandt - som følge af VM-slutrunden sidste sommer, ligesom Griezmanns præstationer alene for Atlético Madrid i La Liga og Champions League ikke var tunge nok til en plads.

Neymars skades- og karantæne-plagede sæson er læsset med grunde til, at han ikke er i det fine selskab.

Der har også været spekuleret i, at den brasilianske målmand Alisson Becker, skulle have været nomineret for sine præstationer for både Liverpool FC og det brasilianske landshold. Han formåede i løbet af et par måneder af vinde både Champions League og Copa América.

Men ingen målmænd har fundet vej til listen.

Harder forbigået

Det er ligeledes interessant, at FIFA anerkender den betydning, De Jong og De Ligt havde på det unge Ajax-mandskab, der sensationelt nåede Champions League-semifinalen - og i øvrigt blot var nogle få sekunder fra finalen. De to gutter er som bekendt også allerede sendt videre i systemet til henholdsvis FC Barcelona og Juventus FC.

Det er også iøjnefaldende, at Liverpool FC har tre spillere på listen. Men igen er det svært at argumentere imod Virgil van Dijk, der blev kåret som Premier Leagues bedste spiller i foråret, samt Salah og Mané oppe i angrebet.

Til gengæld er der ikke blevet plads til en eneste Manchester City-spiller, selvom Josep Guardiolas mandskab vandt Premier League. Hverken Sergio Agüero, Raheem Sterling, Leroy Sané eller nogle af de øvrige stjerner.

I stedet er Tottenhams Harry Kane på listen trods en skadesplaget sæson, hvor det blev til 17 mål i 28 Premier League-kampe - hans målfattigste sæson i fem år. Den engelske landsholdsanfører bidrog dog også med fem mål på vejen til Champions League-finalen.

FIFA har også nomineret de bedste kvindelige spillere i verden.

Her er de nykårede amerikanske verdensmestre godt repræsenterede ved fire spillere, mens den franske storklub Olympique Lyonnais har samme antal på listen. Der er dog ikke blevet plads til danske Pernille Harder.

Det overrasker som sådan ikke landstræner Lars Søndergaard.

- Det bærer jo præg af, at det er et VM-år, og Danmark var ikke med til slutrunden. Det er som regel de spillere, der slå igennem der, der bliver nomineret, siger han til BT.

De nominerede er:

Caroline Graham Hansen, FC Barcelona og Norge

Lucy Bronze, Olympique Lyonnais og England

Julie Johnston Ertz, Chicago Red Stars og USA

Ada Hegerberg, Olympique Lyonnais og Norge

Amandine Henry, Olympique Lyonnais og Frankrig

Sam Kerr, Chicago Red Stars og Australien

Rose Lavelle, Washington Spirit og USA

Vivianne Miedema, Arsenal FC og Holland

Alex Morgan, Orlando Pride og USA

Megan Rapinoe, Reign FC og USA

Wendie Renard, Olympique Lyonnais og Frankrig

Ellen White, Manchester City og England

Verdens bedste træner hos både kvinder og mænd skal også kåres. De nominerede hos mændene kan du læse mere om her, mens du kan læse mere om de nominerede hos kvinderne her.

Der er tale om såkaldte shortlists, der bliver kortet ned til tre spillere hos både kvinder og mænd i løbet af nogle uger - den eksakte dato er ikke oplyst af FIFA. Vinderen kåres 23. september i Milano.

