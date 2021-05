Kampen var forbi stort set med det samme

Chelseas kvindehold med danske Pernille Harder i angrebet fremstod chanceløse i søndagens Champions League-finale mod FC Barcelona, der vandt en knusende sejr på 4-0.

Ifølge det engelske holds træner, Emma Hayes, blev finalen afgjort allerede i det første minut.

Der var spillet omkring 30 sekunder, da Barcelona kom foran på et uheldigt selvmål, og den chokstart kom London-holdet sig aldrig over.

- Det var svært i dag, fordi kampen var slut, før den kom i gang. Det er det, der gør det så svært at reflektere over. At indkassere et mål så tidligt, hvorefter vi har to gode chancer, og så scorer de nummer to på et straffespark, siger Emma Hayes til Chelseas hjemmeside.

'Skaden var sket'

Hun tilføjer, at modstanderne ikke tvang målmand Ann-Katrin Berger ud i en eneste redning.

- Men alligevel tabte vi kampen 4-0. Skaden var sket, siger Emma Hayes.

Allerede få minutter efter Barcelonas føringsmål havde Pernille Harder chancen for at udligne, men Panos i det spanske mål reddede forsøget.

- Der er en grund til, at de var favoritter. Man skal holde sig inde i kampen mod det hold. Et selvmål og et straffe, og du er bagud 0-2. Det er forskellen.

- Alt gik deres vej. De har et vidunderligt hold, siger Emma Hayes, der havde håbet at blive den første træner til at føre et engelsk kvindehold til sejr i en Champions League-finale.

Usædvanlig afdæmpet Harder

- Det er noget, vi vil lære af. Der her var det næste trin op, og jeg synes, at vi til tider spillede en smule naivt, siger hun.

Avisen The Guardian er enig i, at Chelsea, der i denne sæson har vundet mesterskabet og pokalturneringen i engelsk fodbold, ikke spillede deres bedste kamp.

Og det gælder også Pernille Harder.

- Den danske landsholdsspiller var usædvanlig afdæmpet, og hun formåede ikke at udnytte sin erfaring og skulle have scoret, hedder det i avisens vurdering af spillernes præstation.